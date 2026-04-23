Hombre acusado de asesinato tras muerte de anciano en Los Ángeles

Un hombre fue acusado de asesinato este jueves después de que falleció un anciano al que golpeó y prendió fuego la noche de este domingo 19 de abril en el centro de Los Ángeles.

En un comunicado, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles informó que Lavonta Martel Wilder, de 40 años, fue acusado de un cargo de asesinato, además de enfrentar una acusación especial por tener antecedentes penales por un delito grave.

A man was charged today with murder in the killing of an 84-year-old man living with dementia who had wandered from a convalescent home before being brutally beaten and set on fire in downtown Los Angeles.



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La víctima fue identificada como Bang Cho, un hombre coreano de 84 años que padecía demencia y que escapó de una residencia de ancianos, según los fiscales.

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“Este caso involucra a un anciano desorientado y con demencia, condiciones que lo hacían particularmente vulnerable”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

La fiscalía dijo que el ataque ocurrió aproximadamente a las 11:55 p.m. del domingo, cuando Cho estaba sentado en 6th Street, entre Hope Street y Grand Avenue, y se levantó y se acercó a un transeúnte.

Posteriormente, Cho se colocó detrás de Wilder, quien es una persona sin hogar, y le robó una de las bolsas que llevaba.

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“Wilder está acusado de haber golpeado y pateado brutalmente a Cho en la cabeza y el cuerpo, levantarlo sobre su hombro y arrojarlo al suelo antes de prenderle fuego”, dijo la fiscalía.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció al día siguiente. Posteriormente, Wilder fue ubicado en 6th Street, cerca de Hope Street, donde fue detenido.

“El nivel de violencia denunciado es brutal, insensible y extremo, y nuestros fiscales llevarán este caso con la urgencia que requiere para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para la víctima y sus seres queridos”, expresó Hochman, quien manifestó sus condolencias a la familia de la víctima.

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Wilder permanece bajo custodia de las autoridades con una fianza de $2.05 millones de dólares. De ser declarado culpable, el indigente podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua en una prisión estatal.

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