Exoficial hispano de CHP y una mujer son acusados de asesinato tras choque en Los Ángeles

Un exoficial hispano de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y una mujer enfrentan cargos de asesinato tras la muerte de cuatro personas en dos accidentes automovilísticos que ocurrieron en julio de 2025 en la Autopista 605, en la ciudad de Norwalk.

El exoficial Ángelo Rodríguez, de 24 años, e Iris Salmerón, de 27, fueron acusados de causar la muerte a los cuatro ocupantes de un vehículo al que chocaron por detrás, cuando el entonces oficial de la CHP se encontraba en servicio.

DA Hochman announced charges today against a former California Highway Patrol officer and a 27-year-old woman for their respective roles in a fiery crash on the 605 Freeway last summer that killed four people.



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La fiscalía del condado de Los Ángeles informó en un comunicado este lunes 16 de marzo que los fallecimientos ocurrieron como consecuencia de dos accidentes en la Autopista 605.

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El primero fue provocado por Rodríguez, quien se impactó por detrás del vehículo de las víctimas y luego se dio a la fuga del lugar en su patrulla.

Minutos después, Salmerón, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, chocó contra el automóvil golpeado, que se encontraba en el carril de alta ocupación (HOV).

De acuerdo con los fiscales, tanto Rodríguez como Salmerón conducían sus vehículos a más de 100 millas por hora (160 km/h) antes de los accidentes.

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Rodríguez y Salmerón enfrentan, cada uno, cuatro cargos de asesinato por la muerte de Juliana Hamori, de 23 años y residente de Huntington Beach; Armand del Campo, de 24, de San Pedro; Jordan Partridge, de 23, de Los Ángeles, y Samantha Skocilic, de 22 años y residente de Westminster.

Iris Salmerón también enfrenta cargos por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) causando lesiones corporales, y por manejar con un 0.08% de alcohol en la sangre provocando heridas físicas.

“Hoy presentamos los cargos más graves que podemos imputar a los dos autores de los crímenes que provocaron la muerte de estas cuatro personas”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

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La fiscalía mencionó que las cuatro víctimas quedaron atrapadas dentro de un automóvil en llamas después de que un conductor, presuntamente ebrio, las golpeó a más de 100 millas por hora.

Las cuatro personas que viajaban en el automóvil golpeado fallecieron, mientras que la presunta conductora ebria, Iris Salmerón, residente de Bellflower, había sido arrestada y acusada de cuatro cargos de asesinato.

“Ella superaba el límite legal de consumo de alcohol y chocó contra el Nissan en el carril de alta ocupación, incendiando el coche y quemando horriblemente a las cuatro víctimas inocentes que iban dentro”, expresó Hochman.

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Posteriormente, Rodríguez también fue arrestado y acusado de cuatro cargos de asesinato. El hispano fue despedido de la Patrulla de Caminos de California como consecuencia del accidente.

El fiscal Hochman declaró que Rodríguez dejó inutilizado el Nissan de las víctimas después de golpearlo a una velocidad de 130 millas por hora (209 km/h). Según los fiscales, las cuatro personas seguían con vida tras el primer impacto.

“Conducía a 130 millas por hora, sin luces ni la sirena encendida, sin ninguna justificación para manejar a esa velocidad“, dijo.

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Hochman agregó que Rodríguez no hizo nada para evitar que otro conductor impactara contra el vehículo averiado, que fue precisamente lo que ocurrió.

Supuestamente, el hispano orilló su patrulla y apagó las luces, permaneciendo en el lugar durante tres minutos.

De acuerdo con los investigadores, Rodríguez salió de la autopista y reportó un choque de un vehículo de la CHP sin mencionar que él era el oficial involucrado.

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Cuando regresó al lugar del percance, los fiscales dijeron que ya era demasiado tarde, porque Salmerón ya había chocado con el Nissan.

“Me parece incomprensible que condujeras a 130 millas por hora sin luces ni sirenas, sin que hubiera ninguna emergencia. Simplemente lo hiciste”, dijo el abogado de las familias de dos de las víctimas.

“Es incomprensible que, tras provocar la colisión, abandonaras a estos chicos a su suerte. Están entrenados para asegurar la escena de un accidente, hacerlo lo más visible posible, proteger los autos con sus vehículos pesados si pueden, y no hiciste nada de eso”, añadió.

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De acuerdo con Hochman, Rodríguez ya tenía dos accidentes previos en servicio en su historial e intentó encubrirlo al no reportarlo de inmediato.

“Cuando apagas las luces, desactivas el sistema de audio de la patrulla. Así que, durante los siguientes tres minutos, él estuvo sentado en el lado derecho de la autopista”, dijo Hochman.

Según los fiscales, las cuatro víctimas eran amigos desde hacía mucho tiempo y regresaban a sus casas después de asistir a un concierto.

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La fiscalía del condado de Los Ángeles solicitó una fianza de $8 millones de dólares para los dos acusados.

De ser declarados culpables, Rodríguez y Salmerón podrían recibir sentencias de cadena perpetua. Se espera que comparezcan este martes 17 de marzo ante un juez.

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