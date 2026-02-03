Operativo en California salva a más de 160 víctimas de explotación

Más de 160 víctimas, entre ellas niños, fueron rescatadas como parte de una operación en California en contra del tráfico de personas, informaron este martes las autoridades.

En conferencia de prensa, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que 150 adultos y 14 menores, una de apenas 13 años, fueron rescatados durante el operativo estatal, denominado “Operación Recuperar y Reconstruir”, que se prolongó durante meses de investigación.

Como parte del operativo, en la que participaron más de 80 agencias policiales de California, las autoridades arrestaron a 611 personas, entre traficantes y clientes.

Sigue leyendo: Ponen en marcha estrategia innovadora contra tráfico humano

Luna dijo que, en lo que corresponde al condado de Los Ángeles, se logró la liberación de 12 personas adultas y de cinco niños.

Las autoridades dijeron que el operativo no solo tenía como objetivo a los presuntos traficantes de personas, sino también a los clientes, conocidos como “johns”.

Los clientes arrestados durante el operativo serán acusados de delitos graves si corresponde, no solo de delitos menores, expresó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Sigue leyendo: Operativo en Los Ángeles: arrestan a sospechosos de traficar 20,000 inmigrantes

“Qué vergüenza poder decir que existen corredores de tráfico de personas con fines de explotación sexual en todo el condado de Los Ángeles“, expresó el fiscal.

“También es una distinción dudosa que el condado de Los Ángeles sea uno de los epicentros de la trata de personas con fines de explotación sexual en todo el país. Esta es una industria multimillonaria. Se trata nada menos que de esclavitud moderna”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó después de que un residente reportó que una casa estaba siendo utilizada como burdel en la ciudad de Walnut, en el Valle de San Gabriel.

Sigue leyendo: Golpe al tráfico de personas: 14 detenidos en operativo en San Diego

“Un operativo de allanamiento coordinado en múltiples ubicaciones que involucró a varias agencias policiales”, dijo Luna en la conferencia de prensa. “Identificó varios burdeles residenciales en toda la ciudad de Walnut, lo que terminó en el arresto de seis traficantes“.

Como parte de la “Operación Recuperar y Reconstruir”, en Los Ángeles, las autoridades también investigaron en el Corredor de Figueroa Street, en el sur de Los Ángeles; en el Corredor de Western Avenue, en Koreatown, y en el Corredor de Sepúlveda, en el Valle de San Fernando.

Tan solo en el Corredor Figueroa, se realizaron decenas de arrestos, según el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton. Varias niñas fueron rescatadas, la más pequeña de tan solo 13 años.

Sigue leyendo: Aumentan los procesos penales contra la trata de personas y otros delitos relacionados con inmigración

Las autoridades presentaron en la conferencia de prensa armas de fuego y otros artículos que fueron incautados durante el operativo.

“Tenemos traficantes que están dejando a niñas apenas adolescentes en las calles de Los Ángeles para que las victimicen, una y otra vez“, dijo el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

“Estas niñas no provienen de un solo lugar. Vienen de Chicago, de Oklahoma, de Missouri, de tierras tribales y de comunidades aquí mismo, en el estado de California“, añadió el subjefe.

Sigue leyendo: Cientos de personas arrestadas en operativo contra tráfico humano, informa Sheriff de Los Ángeles

Hamilton mencionó que en el Corredor Figueroa, las autoridades arrestaron a decenas de traficantes y clientes, además del rescate de varias niñas, entre las cuales estaba la víctima de solo 13 años.

Se puede contactar a la Línea Nacional de Atención contra el Tráfico de Personas en el teléfono 1-888-373-7888, o enviando un mensaje de texto con la palabra “INFO” al 233733. La ayuda está disponible en inglés y español las 24 horas del día los siete días de la semana.

Para conocer más información en español relacionada con el tráfico de personas, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· Condenan a 15 años de prisión a mexicano que causó la muerte de 13 inmigrantes en la frontera

· Senadores republicanos proponen una medida para proteger a niños inmigrantes en la frontera

· Joven de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en autopista de Los Ángeles, pudo ser víctima de tráfico humano, dice fiscal



