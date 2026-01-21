Ponen en marcha estrategia innovadora contra tráfico humano

Este mes de enero proclamado de combate al tráfico humano por la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, el fiscal Nathan J. Hochman dio a conocer un acercamiento innovador para atacar este mal, el cual incluye mayores cargos contra los explotadores sexuales y los solicitantes de sexo conocidos como johns.

Los nuevos esfuerzos incluyen proveer servicios de organizaciones comunitarias que directamente apoyan a las víctimas y sobrevivientes de trabajo sexual.

“La trata de personas es, en esencia, la esclavitud moderna, y el condado de Los Ángeles ha sido durante demasiado tiempo uno de sus epicentros”, declaró el fiscal de distrito Hochman.

“Hace un año, anunciamos que íbamos a perseguir judicialmente con firmeza a los traficantes y proxenetas, y así lo hemos hecho; sin embargo, la crisis persiste para las familias de estos barrios”.

Expuso que su oficina está llevando a cabo tres acciones simultáneamente para combatir la oferta y la demanda de esta industria sexual ilegal: presentar cargos por delitos graves, incluyendo de conspiración, contra los explotadores y compradores sexuales que impulsan la demanda; solicitar penas de prisión de varios años contra los traficantes y proxenetas; y ofrecer recursos y servicios a las trabajadoras sexuales, con el fin de poner fin a su explotación.

La fiscalía del condado trabaja con la fiscalía de la ciudad y en colaboración con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de la División Sur del Departamento de Policía de Los Ángeles en operativos de señuelo por internet, vigilancia de corredores y investigaciones de burdeles residenciales que han dado lugar a detenciones y al rescate de menores explotados.

“Para desarticular la trata de personas a gran escala se requiere la coordinación entre fiscales, fuerzas del orden, funcionarios electos, proveedores de servicios, la comunidad religiosa, el sector empresarial y la ciudadanía”, dijo la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto.

Uno de los sitios donde más se presenta la trata de personas en Los Ángeles, es el corredor Figueroa.

“El LAPD, en estrecha colaboración con nuestros socios locales, estatales, federales y comunitarios, ha implementado una respuesta unificada para proteger a las víctimas, reducir la demanda y desmantelar las redes que se lucran con la explotación”, dijo Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Nuestra colaboración está dando resultados concretos y nuestro mensaje es claro: los traficantes rendirán cuentas, las víctimas recibirán apoyo y, juntos, mantendremos la seguridad en el corredor Figueroa”.

Esta colaboración entre las fuerzas del orden, la Fiscalía del Distrito y las organizaciones de servicios comunitarios se demostró durante varias operaciones, la más reciente el 9 de diciembre de 2025, cuando equipos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que patrullaban el corredor de Figueroa arrestaron a una trabajadora sexual y a un cliente por conspiración para cometer un delito contra el orden público.

A la trabajadora sexual se le ofrecieron recursos, los cuales aceptó. La organización comunitaria incluso le pagó un billete de autobús para que pudiera regresar a su estado de origen en lugar de permanecer en el corredor de Figueroa.

Duplicación de condenas

El fiscal Hochman señaló que las condenas por trata de personas de su oficina se duplicaron con creces en 2025 en comparación con años anteriores y aumentaron en más del 750 % con respecto a 2022.

“Ya sea que una persona sea víctima de trata o venda servicios sexuales por su cuenta, si sufre un ataque violento, esta Fiscalía la tratará como víctima y presentará los cargos más severos posibles contra sus agresores”, dijo el fiscal Hochman.

Agregó que, a partir de enero, mes de la Prevención Nacional de la Trata de Personas, la Fiscalía también solicita la ayuda de la comunidad para identificar a los explotadores sexuales e informar las futuras estrategias para perseguir a los compradores que impulsan la demanda.

Con ese fin, presentó una encuesta abierta a los miembros de la comunidad para recabar ideas que se presentarán a la legislatura estatal, con el objetivo de que se aprueben leyes con penas más severas que garanticen que los explotadores sexuales no queden impunes.

“Este problema ha persistido a lo largo de este corredor durante toda mi vida, y nuestro objetivo es abordarlo de frente”, observó el presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson.

“Hemos logrado el cierre de seis moteles, enviando más de 1,000 cartas de advertencia, instalando cámaras y realizando cientos de rescates de personas víctimas de trata, por lo que apoyo plenamente la encuesta del fiscal de distrito Hochman y pido a todos los afectados por la trata de personas en esta zona a participar y hacer oír su voz”.

Mes de la Prevención

La moción de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles reconoce enero como el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas, establecido por primera vez en 2010, y destaca la persistencia de la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual en todo el condado de Los Ángeles.

“La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos que afecta a trabajadores, niños y familias en comunidades de todo el condado de Los Ángeles, a menudo de forma oculta y sin que las víctimas sepan a dónde acudir en busca de ayuda”, declaró la presidenta de la Junta de Supervisores, Hilda Solís.

“Esta proclamación va más allá de la concientización. Se trata de fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre las agencias del condado y garantizar que los sobrevivientes puedan acceder a la cultura”.

Chancee Martorell, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Comunidad Tailandesa dijo que han trabajado arduamente para combatir la trata de personas durante más de 30 años y lo han visto todo.

“El terror de la esclavitud moderna no se limita a un solo mes del año. Abordar este problema requiere persistencia a largo plazo, financiamiento, concienciación y apoyo para la recuperación de las víctimas”, dijo.

El Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas se celebra anualmente para visibilizar este delito, a menudo oculto, en el que una persona explota a otra para obtener mano de obra, servicios o explotación sexual comercial, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción.

Si sospecha que un menor está siendo víctima de abuso, llame al 911 o a la Línea Directa de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles al 1-800-540-4000.