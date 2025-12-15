Hombre acusado de matar a esposa enfrentará todo el peso de la ley: fiscal de Los Ángeles

El hombre extraditado de Perú acusado de matar a su esposa y arrojar su cuerpo en el Bosque Nacional Ángeles enfrentará todo el peso de la ley, aseguró este lunes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Jossimar Cabrera Cornejo, de 36 años, regresó el viernes a Los Ángeles tras su extradición de Sudamérica para enfrentar un cargo de asesinato, con la acusación especial de haber usado un cuchillo como arma mortal, en el crimen de Sheylla Lisbet Cabrera, el 10 de agosto en su apartamento en Lancaster.

Después de presuntamente cometer el homicidio de Sheylla, de 33 años, Jossimar Cabrera viajó a Perú en compañía de sus tres hijos.

“Tras huir deliberadamente del país, el acusado ha sido devuelto al condado de Los Ángeles para enfrentar todo el peso de la ley” expresó Hochman en un comunicado de prensa.

“Los intentos de evadir la justicia no prosperarán. Si bien se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, esta extradición garantiza que ahora responderá ante la justicia“, agregó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Dos días después de la muerte de Sheylla Cabrera, se divulgó un video de una cámara Ring de un vecino en el que se aprecia a Jossimar arrastrando un objeto grande envuelto en una manta fuera de su apartamento.

El hispano fue identificado inmediatamente como persona de interés en la investigación.

Más tarde ese mismo día, los detectives de homicidios confirmaron que el cuerpo hallado en el Bosque Nacional Ángeles, envuelto en una manta similar a la que se ve en el video de la cámara Ring, era el de Sheylla.

Tras su huida a Perú, Jossimar Cabrera fue arrestado, mientras que sus hijos fueron puestos bajo custodia preventiva y posteriormente entregados a familiares de su madre, en Lima.

La extradición del sospechoso de asesinato fue posible el viernes 12 de diciembre después de la coordinación entre las autoridades federales, funcionarios peruanos y la fiscalía del condado de Los Ángeles.

“La violencia doméstica destroza familias y devasta comunidades, y nuestra oficina se mantiene firme en su compromiso de responsabilizar a cualquier persona acusada de cometer estos actos violentos”, expresó Hochman.

Se esperaba que este lunes compareciera Jossimar Cabrera ante el Tribunal de Antelope Valley.

Si es declarado culpable de todos los cargos, el hispano enfrenta una pena máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

