Hombre acusado de asesinar a su esposa en California y huir a Perú es extraditado

Un hombre de Lancaster acusado de asesinar a su esposa, arrojar su cuerpo en un bosque y luego huir a Perú ha sido extraditado a Estados Unidos, informaron las autoridades.

Jossimar Cabrera fue detenido alrededor de las 7:30 p. m. del viernes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por el asesinato de Sheylla Gutiérrez. Fue llevado a la comisaría y procesado por asesinato, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

Cabrera fue arrestado en Perú a finales de agosto y esperaba su extradición a Estados Unidos para enfrentar un cargo de asesinato presentado por la fiscalía.

Alguaciles de EE.UU. ayudaron a los detectives de homicidios y al Grupo de Trabajo de Fugitivos de la Oficina de Delitos Graves del sheriff a detener a Cabrera.

Hoy se realizó la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo, ciudadano peruano acusado de homicidio en el condado de Los Ángeles pic.twitter.com/TZ2IoEAqnM — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) December 12, 2025

El cuerpo de Gutiérrez fue encontrado el 16 de agosto al pie de un terraplén en el Bosque Nacional de Los Ángeles. La víctima de 33 años había sido reportada como desaparecida el 12 de agosto.

Los detectives de homicidios informaron haber localizado imágenes de vigilancia de Cabrera arrastrando un objeto pesado envuelto en un trozo grande de tela desde su complejo de apartamentos en Lancaster. Cuando se descubrió el cuerpo de la víctima, este estaba envuelto en un material similar, según informó el Departamento del Sheriff.

El sospechoso había huido a Perú con los tres hijos de la pareja, pero decidió entregarse voluntariamente el 27 de agosto a la sede de la Interpol en Lima, asistido por su abogado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció el 16 de agosto en redes sociales que había repatriado a los niños a Los Ángeles vía Ciudad de México para que se reunieran con la familia de su madre.

Sigue leyendo:

– Padre armado muere a tiros mientras sostenía a su hijo en Los Ángeles.

– Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach.