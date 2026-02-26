Hombre acusado de intento de asesinato contra hispana transgénero en Los Ángeles

Un hombre de Los Ángeles enfrenta cargos de asesinato y crimen de odio tras ser acusado de llevar a cabo una serie de ataques violentos e intimidación durante meses contra una mujer hispana transgénero en el negocio de la víctima en el área de Westlake.

El sospechoso, identificado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como Paul Alan Thompson, fue arrestado este lunes 23 de febrero en relación con los delitos cometidos contra Sabrina de la Peña entre el 8 de abril y el 31 de mayo de 2025.

A 23-year-old Los Angeles man has been charged with 11 felony counts, including attempted murder with a hate crime allegation, in connection with a string of violent attacks against a transgender shopkeeper near MacArthur Park last year.



News release: https://t.co/g6v5NtsyYl pic.twitter.com/BFuuaQMOuA — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) February 26, 2026

En un comunicado de prensa, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles informó que Thompson, de 23 años, presuntamente agredió a De la Peña con un arma de fuego y productos químicos peligrosos.

Sigue leyendo: Crimen de odio contra la comunidad gay en Long Beach

Al sospechoso se le acusó de 11 cargos, como intento de asesinato, robo residencial en primer grado y robo en segundo grado, todos con agravantes de crimen de odio debido a la identidad de género de la víctima.

Thompson se declaró no culpable en su primera audiencia ante un tribunal, este miércoles en Los Ángeles.

De acuerdo con el LAPD, en abril de 2025 ocurrió el primer incidente, cuando Thompson supuestamente ingresó a la tienda y coqueteó con De la Peña, pero se retiró después de ser rechazado.

Sigue leyendo: Detenido sospechoso de ataques a mujer trans en Los Ángeles

El sujeto regresó posteriormente acompañado por otras personas para agredirla, y al descubrir que era una mujer transgénero, amenazó con matarla, dijo el LAPD.

“Cuando vino aquí por primera vez, empezó a coquetear conmigo. Le dije que no me interesaba, que me sentía bien estando sola. Quiero estar sola y no quiero a nadie”, declaró De la Peña, de 62 años, en una entrevista con la cadena Fox.

La víctima mencionó que la golpearon en la cabeza con una patineta, en un ataque que quedó grabado por una cámara de vigilancia.

Sigue leyendo: Agresiones en serie contra mujer transgénero hispana en Los Ángeles

“Sé que todo el mundo dice que esta es una zona peligrosa, pero para mí no, porque llevo mucho tiempo aquí y nadie me ha hecho daño, todo el mundo conoce a Sabrina“, añadió la hispana.

Para el mes de junio, De la Peña había sufrido seis agresiones, presuntamente por los mismos sospechosos.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que los actos eran condenables, enfatizando la gravedad de la violencia basada en la identidad.

Sigue leyendo: Representante republicano reitera que la demócrata transgénero Sarah McBride “es hombre y no mujer”

“La violencia alimentada por el odio ataca el núcleo mismo de nuestra comunidad y no será tolerada”, expresó Hochman en el comunicado de la fiscalía.

“Este acusado presuntamente atacó a la víctima porque es transgénero, aterrorizándola y agrediéndola repetidamente en su propio negocio“, añadió Hochman.

Thompson permanece bajo custodia de las autoridades en el condado de Los Ángeles y tiene programada su próxima audiencia judicial para el 10 de marzo.

Sigue leyendo: Departamento de Salud genera controversia al cambiarle de nombre a una exfuncionaria transgénero

En esa comparecencia se establecerá una fecha para una audiencia preliminar para determinar si los fiscales tienen pruebas suficientes para dar paso a un juicio con jurado.

Si Thompson es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión estatal.

En junio del año pasado, el LAPD informó el arresto de uno de los presuntos atacantes de Sabrina de la Peña, identificado como Samuel Parros.

Sigue leyendo:

· Wendy Guevara hace historia: la primera mujer trans en conducir un programa en Estados Unidos

· Sentencian a hombre de Maryland que mató a su novia tras enterarse que era transgénero

· Kase Peña, una cineasta que aboga por la inclusión de mujeres transgénero