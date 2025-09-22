Crimen de odio contra la comunidad gay en Long Beach

Un grupo de personas no identificadas cometió un crimen de odio en contra de la comunidad LGBTQ+ en Long Beach, informaron este domingo las autoridades.

Vándalos pintaron mensajes ofensivos a la comunidad gay en una caja de servicios públicos frente a la sede de Long Beach Pride, en 1017 de Obispo Avenue, cerca de la intersección con East 10th Street, un incidente que es investigado como un crimen de odio.

El lenguaje ofensivo, junto con una esvástica y el acrónimo “MAGA”, fue pintado aproximadamente a las 5:40 p.m. de este sábado en la intersección de 10th Street y Obispo Avenue, dijo la portavoz del Departamento de Policía de Long Beach (LBPD), Allison Gallagher.

“Los agentes localizaron grafitis con comentarios despectivos. El incidente se investiga como motivado por el odio y los prejuicios“, expresó Gallagher a la cadena CBS.

Long Beach Pride es una organización sin fines de lucro responsable de organizar el festival y el desfile anual del Orgullo en esta ciudad.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, dijo que este acto de vandalismo no era únicamente un ataque a un símbolo, sino una agresión a las familias, amigos y vecinos de la comunidad LGBTQ+.

“Este vil acto de odio no tiene cabida en Long Beach“, reiteró el alcalde.

Al lugar se desplazó un equipo de la ciudad especializado en eliminar los grafitis, mientras que el LBPD lleva a cabo una investigación para garantizar que los responsables del ataque rindan cuentas, añadió Richardson.

La presidenta interina de Long Beach Pride, Elsa Martínez, dijo que este incidente era profundamente alarmante.

“No esperamos ver actos de odio en nuestra propia comunidad, en una ciudad como la nuestra, donde hemos luchado durante décadas para ser vistos, aceptados y valorados como miembros iguales de esta comunidad”, expresó la activista.

Elsa Martínez mencionó que el Orgullo es algo más que desfiles y celebraciones.

“Se trata de defender nuestro derecho a vivir abierta y plenamente, a disfrutar de todos los privilegios y libertades que todo estadounidense merece; y seguiremos prevaleciendo”, concluyó.

