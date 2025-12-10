Departamento de Salud genera controversia al cambiarle de nombre a una exfuncionaria transgénero

El Departamento de Salud (HHS) produjo un escándalo luego de que, de manera repentina, optó por reutilizar el nombre de pila de Rachel Levine, exfuncionaria transgénero.

Durante la administración federal anterior, la demócrata de 68 años se desempeñó como subsecretaria de la agencia.

El punto es que, en octubre de este año, bajo el argumento de representar la “realidad biológica” en todas las agencias federales, se determinó modificar el nombre de la exfuncionaria en su retrato, lo cual provocó indignación entre algunos demócratas.

Al respecto, Adrian Shanker, exasistente adjunto de política sanitaria durante el gobierno de Biden y quien actualmente se desempeña como portavoz de Levine, describió la acción como un acto de intolerancia.

“El liderazgo actual de la Oficina del Subsecretario de Salud cambió la imagen de la almirante Levine para eliminar su nombre legal actual y usar un nombre anterior. Es un acto de intolerancia contra ella”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Rachel Levine también fue secretaria de salud en Pensilvania. (Crédito: Wilfredo Lee / AP)

Por su parte, Rachel Levine se negó a profundizar en lo que definió como una señal de frivolidad emitida desde Washington.

“Mi atención ha sido y continúa siendo la salud pública y la equidad sanitaria. No comentaré sobre este tipo de acción frívola”, indicó a través de una declaración dirigida al periódico Independent.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, una de sus primeras órdenes establecidas consistió en prohibirles a las personas transgénero ingresar al ejército, acción completamente opuesta a la política de inclusión impulsada durante los cuatro años en que Biden gobernó.

De hecho, durante las campañas para conquistar a los votantes previo a las elecciones presidenciales, la imagen de Rachel Levine incluso llegó a figurar en algunos anuncios republicanos antitransgénero, ante lo cual en ese momento ningún miembro del Partido Demócrata levantó la voz exigiendo una sanción para los conservadores.

Antes de formar parte de la administración federal, Levine se desempeñó como pediatra y funcionaria de salud pública en Pensilvania. Ahora su retrato se exhibe en la oficina del HHS, junto con fotografías de otros funcionarios federales que dirigieron el Cuerpo de Salud Pública.

