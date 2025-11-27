Fiscalía acusa a latino por cerrar freeway de Los Ángeles para filmar video

Un hombre latino fue acusado por la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles de supuestamente cerrar el Freeway 110 con el propósito de filmar un video musical.

En un comunicado, los fiscales acusaron a Eduardo Erik Martínez como el presunto responsable del incidente que ocurrió el 22 de noviembre de 2023, en el lado norte del freeway cerca de la rampa de salida hacia 9th Street durante la hora pico del tráfico de la tarde.

Eduardo Erik Martínez of Los Angeles has been charged with shutting down the 110 Freeway in Downtown Los Angeles in 2023 to record a music video.



Martínez pleaded not guilty today to one felony count of conspiracy to commit exhibition of speed and two counts of felony vandalism. pic.twitter.com/mxuGGvwvXz — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) November 27, 2025

Los investigadores dijeron que Martínez reclutó a varias personas para usar sus vehículos con el propósito de bloquear los carriles de tráfico antes de grabar un video musical en el que participaban otros conductores que hacían trompos en la carretera detrás de él y a su alrededor.

No estaba claro si oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles o de la Patrulla de Caminos de California pudieron disolver la filmación del video y el bloqueo del Freeway 110.

También se desconoce por cuánto tiempo se prolongó el cierre de la autopista, uno de los más concurridos en el centro de Los Ángeles, por parte de Martínez y sus presuntos cómplices.

“Este fue un comportamiento increíblemente imprudente, todo en busca de un momento viral en redes sociales”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en el comunicado.

“El verano pasado, anuncié que nos asociamos con las fuerzas del orden para combatir y eliminar las tomas de calle imprudentes que pueden causar muertes y otros tipos de delitos que perjudican a nuestras comunidades”, agregó el fiscal.

Hochman advirtió que si deciden tratar las calles de la comunidad como su propio patio de recreo, terminarán en un tribunal penal.

Este miércoles 26 de noviembre, Eduardo Erik Martínez se declaró no culpable de un delito grave de conspiración para exhibir exceso de velocidad y dos cargos de vandalismo, durante una comparecencia ante el tribunal.

El latino de 32 años también está acusado de vandalizar un banco en el Centro de Justicia Penal Foltz durante su comparecencia ante el tribunal el 21 de octubre de 2024, por un asunto no relacionado, agregó la fiscalía.

Se tiene previsto que Martínez comparezca nuevamente ante el tribunal el 11 de diciembre por los cargos relacionados con el cierre del Freeway 110.

Si Martínez es declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cuatro años y cuatro meses de prisión. Los fiscales solicitaron una fianza de $100,000 dólares.

La Patrulla de Caminos de California, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles mantienen en curso la investigación de este caso.

