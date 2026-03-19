Sindicato del LAPD pide investigar al presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles

El sindicato del Departamento de Policía de Los Ángeles presentó a los fiscales que investigan al presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson.

La Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles (LAPPL) pidió la investigación tras alegar que Harris-Dawson intentó obstruir la labor de un agente del orden durante un reciente control de tráfico, mientras que el concejal aseguró que el incidente se utiliza como arma para frenar la reforma policial.

Formalmente, la LAPPL solicitó al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y a la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, que revisaran una parada de tráfico que ocurrió el 4 de marzo en la que Harris-Dawson estuvo involucrado.

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Un informe del California Post dice que Harris-Dawson fue detenido por un agente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por una infracción de tránsito en una zona escolar.

Según la denuncia, el presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles se comunicó con un amigo miembro de la Junta de Educación para evitar la multa.

Públicamente, Harris-Dawson declaró que lo habían detenido durante una reunión del comité sobre prevención de crisis sin armas el 6 de marzo, recurriendo a esa experiencia para decir que las detenciones con pretextos falsos son inconstitucionales y que tienen un “sesgo racial”.

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Hasta este jueves, no se han publicado los detalles específicos de la llamada telefónica que supuestamente realizó Harris-Dawson, ni la identidad del miembro de la junta escolar con el que presuntamente se comunicó.

Por el momento, se desconoce si el fiscal de distrito o la fiscal de la ciudad procederán con la investigación tras la solicitud del LALLP.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró desconocer las peticiones de investigación y reconoció que la situación la había desconcertado por completo.

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El concejal Harris-Dawson no ha emitido más comentarios en relación con la investigación que el sindicato de los policías de Los Ángeles solicita en su contra.

El presidente de la LAPPL, Ricky Mendoza, consideró que fue poco “ética y potencialmente ilegal” la supuesta conducta del concejal Harris-Dawson.

“El público merece saber qué se dijo durante esa llamada telefónica“, añadió Mendoza, según informó la cadena Fox.

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“El sindicato de policía está intentando desviar la atención de la necesidad inmediata de un cambio de policía“, dijo la portavoz de Harris-Dawson, Cerrina Tayag-Rivera, al calificar la medida como una maniobra de distracción.

El sindicato de la policía dijo que la próxima semana tomará medidas adicionales en relación con el incidente de Harris-Dawson y la naturaleza de la detención.

El Concejo Municipal de Los Ángeles votará una propuesta para modificar o eliminar la política del LAPD sobre detenciones de vehículos con pretextos falsos, tan pronto como Harris-Dawson la incluya oficialmente en la agenda.

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