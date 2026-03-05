Dispensarios de marihuana deben $400 millones a Los Ángeles por impuestos

Los dispensarios de marihuana deben a la ciudad de Los Ángeles unos $400 millones de dólares en impuestos y tasas atrasadas, de acuerdo con un informe de la Oficina de Finanzas.

Según el informe de octubre, la mayoría de las 700 tiendas de venta autorizada de la ciudad debe esa cantidad de forma colectiva, que supuestamente incluye $100 millones de dólares y $35 millones de dólares en intereses.

De acuerdo con líderes de la ciudad, se les estaría dando la oportunidad a los dispensarios de cannabis para que reduzcan la deuda.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó este martes un plan para un programa de amnistía, que prevé la condonación de impuestos atrasados y cargos por moratoria si los dispensarios pagan sus impuestos en un plazo de tres años.

Si participan la mitad de los dispensarios de marihuana, la ciudad recaudará cerca de $30 millones de dólares de los $400 millones adeudados, pero renunciará a unos $25 millones de dólares en multas, según una proyección incluida en el informe.

Esta oportunidad para recaudar recursos ocurre cuando la ciudad de Los Ángeles busca alternativas para disminuir un déficit presupuestario de $1,000 millones de dólares.

El Concejo Municipal de Los Ángeles colocó una medida relacionada con el cannabis en la boleta electoral del 2 de junio que, de aprobarse, cerraría un vacío legal fiscal para los negocios de marihuana sin licencia y los expondría a la amenaza de cobros civiles.

La Oficina de Finanzas de Los Ángeles recaudó un total de $104.4 millones de dólares en impuestos comerciales de cannabis en 2023 y $90.5 millones de dólares en 2024.

