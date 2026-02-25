Los Ángeles aprueba salario anual de $473,600 para jefe del LAFD

El Concejo Municipal de Los Ángeles autorizó este martes 24 de febrero un salario anual de $473,600 dólares para el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Jaime E. Moore, alrededor de $18,000 dólares más que el pago anual de su predecesora, Kristin Crowley.

Los miembros del Concejo Municipal aprobaron el ajuste del salario anual de Moore en una votación de 12-0.

Moore tomó las riendas del LAFD de parte del jefe interino de los bomberos, Ronnie Villanueva, en octubre de 2025.

Sigue leyendo: Los Ángeles reporta la menor tasa de homicidios desde 1966

Villanueva se hizo cargo del departamento de bomberos en febrero de 2025 después de que la alcaldesa Karen Bass degradó a Crowley por el manejo del incendio Palisades, de enero del año pasado.

En la votación de este martes no estuvieron presentes los concejales Heather Hutt, Curren Price y John Lee.

La alcaldesa Karen Bass recomendó el salario anual de Moore, que fue aprobado el 27 de enero por el Comité Ejecutivo de Relaciones con los Empleados.

Sigue leyendo: Los Ángeles invierte $3 millones para contratar más policías en 2026

Los funcionarios de la ciudad tuvieron en cuenta un rango salarial entre $303,595 y $538,369 dólares para el jefe de bomberos, el cual consideró la tasa de inflación.

Anteriormente, Kristin Crowley tenía un salario anual de $367,100 dólares.

Registros del condado muestran que Anthony Marrone ganó un salario anual de $475,000 dólares como responsable del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en 2024.

Sigue leyendo: Alcaldesa Bass marca un hito al firmar ley de estabilización de alquiler en Los Ángeles

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, tomó el cargo en 2024 con un salario anual de $450,000 dólares.

Inicialmente, la Junta de Comisionados de Policía, que supervisa al LAPD, había recomendado un salario anual de $507,500 dólares para McDonnell. La decisión de reducir el salario del jefe de policía se debió a las preocupaciones presupuestarias de la ciudad.

Otra funcionaria, Janisse Quiñones, gerente general del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), fue contratada con un salario de $750,000 dólares anuales.

Sigue leyendo: Ayuntamiento de Los Ángeles aprueba $1 millón para contratación de policías

Funcionarios municipales recomendaron su salario con el argumento de la necesidad de mantener la competitividad con los ejecutivos de las empresas de servicios públicos.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles y la alcaldesa Bass recibieron críticas por su respuesta durante y después del incendio Palisades, que calcinó más de 23,000 acres, en el que fallecieron 12 personas y se calcinaron miles de estructuras.

En enero, Moore reconoció que el informe posterior al incendio Palisades fue editado para reducir las críticas al liderazgo del LAFD.

Sigue leyendo: Tope del 4% en aumentos del alquiler en Los Ángeles

Anteriormente, el jefe de bomberos ordenó una investigación independiente sobre el incendio Lachman (un incendio remanente que ocurrió en la madrugada del Año Nuevo de 2025 y que luego se convirtió en el incendio Palisades) para examinar las decisiones y procedimientos del LAFD.

Moore solicitó formalmente al Instituto de Investigación de Seguridad contra Incendios que incluya el incendio Lachman como parte de su análisis más amplio de los incendios de enero del año pasado.

Tanto la alcaldesa Bass como el LAFD fueron duramente criticados aún más por supuestamente alterar el informe posterior a la acción para protegerse de un posible daño a la reputación relacionado con el incendio Palisades.

Sigue leyendo: Karen Bass levanta emergencia por indigentes en Los Ángeles

“La alcaldesa Bass destituyó a la anterior jefa del departamento de bomberos debido a su negativa a elaborar un informe posterior a la acción y por no haber realizado un despliegue previo”, dijo el asesor principal de Bass, Yusef Robb, en un comunicado anterior.

“La idea de que la alcaldesa diera marcha atrás y suavizara un informe que justificaba su destitución y sus críticas públicas sobre los fallos previos al despliegue es simplemente absurda“, agregó Robb.

Este martes, la exjefa del LAFD, Kristin Crowley, anunció que presentó una demanda contra Bass acusando represalias tras su respuesta al incendio Palisades.

Sigue leyendo: Aumento de tarifas de basura en Los Ángeles después de 17 años

Crowley alega que las decisiones de la alcaldesa y de los líderes de la ciudad empeoraron la respuesta del LAFD al incendio, argumentando que la ciudad, históricamente, no financió adecuadamente al LAFD, lo que dejó al departamento con poco personal y con retrasos en el mantenimiento de vehículos.

En relación con la demanda presentada por Crowley, el asesor principal de Bass mencionó que no había nada nuevo.

“La Sra. Crowley fue destituida de su cargo por no haber realizado un despliegue previo y por su decisión de enviar a 1,000 bomberos a casa en lugar de mantenerlos en servicio la mañana en que se declararon los incendios. Esta demanda carece de fundamento”, expresó Robb.

Sigue leyendo:

· Autorizan aumento en tarifas de parquímetros en Los Ángeles

· Concejal de Los Ángeles hospitalizado tras incidente de salud

· Familia lucha por salvar icónico burrito de Los Ángeles