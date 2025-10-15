Aumento de tarifas de basura en Los Ángeles después de 17 años

Con 11 votos a favor y 2 en contra, el Concejo Municipal de Los Ángeles autorizó el incremento de las tarifas de recolección de basura de los residentes por primera vez en 17 años, para compensar los costos crecientes asociados con el negocio de gestión de residuos, dijeron funcionarios de la ciudad.

El aumento en las tarifas entrará en vigor 30 días después de que la alcaldesa, Karen Bass, firme la ordenanza, lo que impactará a unos 743,000 hogares y a otras 474,000 residencias que reciben servicios de recolección de artículos voluminosos.

Con el ajuste, las tarifas para viviendas unifamiliares y edificios dúplex tendrán un aumento del 54%, de $36.32 a $55.95 dólares, y para apartamentos con tres o cuatro unidades, se incrementarán las tarifas en un 130%, de $24.33 a $55.95 dólares.

La factura bimestral de los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) aumentará a $111.90 dólares, después de que las nuevas tarifas entren en vigencia.

De acuerdo con los planes, el ajuste de la tasa agregará otro aumento del 18% durante los próximos cuatro años fiscales, llegando a $65.93 dólares por mes para el año fiscal 2029-2030 para viviendas unifamiliares, edificios dúplex y edificios de apartamentos pequeños.

Los concejales Mónica Rodríguez y Adrin Nazarian votaron en contra de la ordenanza, mientras que Ysabel Jurado y Curren Price estuvieron ausentes durante la votación.

En abril de este año, el Concejo Municipal de Los Ángeles instruyó a la Oficina de Saneamiento y a la oficina del fiscal de la ciudad para redactar la ordenanza para el incremento a las tarifas de recolección de basura.

El programa de recolección de basura ha operado con pérdidas, lo que ha orillado a requerir un subsidio del fondo general, de acuerdo con la oficina de Saneamiento.

La inflación y los gastos, como los salarios del personal, el mantenimiento de vehículos y equipos, así como los gastos generales, contribuyeron a la necesidad del ajuste de tarifas, informó el departamento.

La alcaldesa Karen Bass incluyó el aumento de tarifas en su presupuesto para el año fiscal 2025-2026 como una de las múltiples soluciones para abordar un déficit en el presupuesto de aproximadamente $1,000 millones de dólares.

El programa recibió subsidios del fondo general en años anteriores, con un costo de $200 millones de dólares tan solo en este año fiscal.

Con las nuevas tarifas, la ciudad de Los Ángeles se pondrá al mismo nivel que ciudades vecinas como Burbank, Culver City, Long Beach y Santa Mónica, aunque todavía estaría en el rango inferior.

