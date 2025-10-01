Concejal de Los Ángeles hospitalizado tras incidente de salud

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, tuvo que ser hospitalizado la mañana de este miércoles debido a un “incidente relacionado con su salud” mientras se encontraba en un evento, informó su oficina en un comunicado.

Price, de 74 años, asistía a la ceremonia de inauguración del proyecto de expansión del nuevo Cetro de Convenciones de Los Ángeles en el momento en que sufrió una descompensación de salud.

El concejal del Noveno Distrito terminó tendido en el suelo detrás del podio, e inclusive fue atendido por la alcaldesa Karen Bass, quien antes de su encomienda metropolitana fue enfermera y asistente médica.

Más tarde, Curren Price recibió atención por parte de paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles durante al menos 10 minutos.

“Price será evaluado para determinar qué factores pudieron haber contribuido. Por el momento, no hay más información disponible y es demasiado pronto para tomar una decisión”, se informó en el comunicado.

El concejal Price enfrenta cargos criminales por posible corrupción, incluida la presunta aprobación de contratos gubernamentales que terminaron en que su esposa recibiera $800,000 dólares.

