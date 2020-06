Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba la creación de un grupo de respuesta no armado

El concejal Herb Wesson anunció que el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el primer paso para reemplazar al Departamento de Policía como primera respuesta en algunos llamados de emergencia y usar, en cambio, un equipo de especialistas no armados.

La propuesta busca relevar la responsabilidad de la LAPD en la respuesta a llamados no delictivos que involucran a personas sin hogar o personas con problemas mentales con un grupo de trabajadores sociales y especialistas en crisis de salud mental.

La propuesta habría sido presentada por Nury Martinez y Herb Wesson el pasado 16 de junio y fue apoyada por los concejales Bob Blumenfield, Marqueece Harris-Dawson y Curren Price.

The Los Angeles City Council has just approved the first step in our plan to replace LAPD with a community-based, unarmed emergency responders for non-violent calls for service. This is the dawn of a new era of public safety in Los Angeles.

— Herb J. Wesson, Jr. (@HerbJWesson) June 30, 2020