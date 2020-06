Proponen crear equipo de respuesta no armado en Los Ángeles para atender diversos llamados de emergencia

Los concejales Nury Martinez y Herb Wesson del Concejo Municipal de Los Angeles presentaron una propuesta para eliminar el uso del Departamento de Policía en llamados de emergencia no relacionados con actividades criminales.

La propuesta apoyada también por los concejales Bob Blumenfield, Marqueece Harris-Dawson, y Curren Price propone la creación de una división no armada de trabajadores sociales y personal de salud que atienda llamados de emergencia no delictivos.

Public safety is bigger than a police department. Today, we approved our motion to continue to invest more money into disenfranchised communities and introduced a motion to reimagine what public safety looks like now. pic.twitter.com/U3PvW91N17

— Nury Martinez (@CD6Nury) June 16, 2020