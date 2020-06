La mitad de los restaurantes inspeccionados por las autoridades de Los Ángeles no cumplían con el protocolo de coronavirus

El pasado lunes la doctora Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Publica del condado de Los Ángeles, afirmó que casi la mitad de los restaurantes visitados no cumplían con los requisitos establecidos por su departamento.

Los restaurantes del condado de Los Ángeles recibieron autorización para retomar el servicio de consumo de alimentos dentro de las instalaciones el pasado 29 de mayo, sin embargo, parece que muchos de ellos no están siguiendo las normas.

Los restaurantes deben operar a un máximo de 60% de su capacidad total de mesas, los comensales deben usar tapabocas mientras no estén consumiendo alimentos, debe haber separación de las mesas, entre otras medidas.

LA County restaurants can reopen for dine-in service with a number of safety protocols and measures that are required. Here’s what to expect when eating out.

