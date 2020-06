Los datos de coronavirus a dos semanas del inicio de las conglomeradas manifestaciones de Los Ángeles

Las manifestaciones derivadas por la muerte de George Floyd terminaron con los esfuerzos que las autoridades de salud habían hecho durante meses para impulsar y mantener la distancia social entre las personas.

Las marchas y concentraciones de miles de personas durante los últimos 15 días han traído preocupación entre los expertos debido al incumplimiento del distanciamiento y el uso de tapabocas.

Los datos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles muestran que al final del primer fin de semana de protestas, el 31 de mayo, el condado tenía registrados un total de 54,996 casos. Al mediodía de hoy, 15 días después, las autoridades confirmaron un total de 73,791.

Entre ambas fechas hay una diferencia de casi 20,000 casos nuevos, pero las calles de Los Ángeles siguen siendo lugares de congregación de miles de personas diariamente.

La enfermedad sigue dejando número devastadores desde que marcó su presencia en el condado angelino. Hasta el momento ha cobrado la vida de 2,926 personas.

El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, le ha pedido a los manifestantes realizarse una prueba de detección del virus.

If you’ve been to a protest, thank you for making your voice heard and supporting the cause of racial justice. With COVID-19 still spreading in our community, please consider self-quarantining for 14 days and schedule a free test here: https://t.co/rHWABmXUEl.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) June 11, 2020