Crean fondo de ayuda económica para pequeños empresarios del condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles presentó un nuevo fondo regional con el que otorgará ayudas económicas a emprendedores, pequeños empresarios y organizaciones sin fines de lucro a partir del 6 de julio.

El fondo que lleva el nombre de LA Regional Covid Fund entregará ayuda económica de $5,000 dólares a emprendedores y hasta $15,000 dólares para pequeños negocios y organizaciones fines de lucro.

The @CountyofLA is launching the LA Regional COVID Fund to provide grants to small businesses, non-profits, and gig workers struggling to make ends meet due to this pandemic.

Applications open on July 6th. Visit https://t.co/YQT4if1ZHO or call 833-238-4450 for more information. pic.twitter.com/lKo2LWORTJ

— Janice Hahn (@SupJaniceHahn) June 30, 2020