Las playas del condado de Los Ángeles estarán cerradas el fin del 4 de julio por aumento de coronavirus

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó que se cerraran las playas para evitar aglomeraciones de personas debido al aumento de casos de coronavirus.

La medida busca evitar que miles de personas aprovechen el fin de semana festivo del 4 de julio y se vayan a la costa a disfrutar del día. Las playas del condado permanecerán cerradas desde la madrugada del 3 de julio hasta las 5 de la mañana del 6 de julio.

To slow the spread of #COVID19 and prevent crowding that can result in more people becoming infected, all LA County beaches, piers, parking lots, and bike paths will be closed Friday, July 3 at 12:01 AM to Monday, July 6 at 5:00 AM https://t.co/TAAoYjk9mg pic.twitter.com/hbBkiC4rnf

— Los Angeles County (@CountyofLA) June 30, 2020