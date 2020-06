El coronavirus golpea duro en Los Ángeles: el condado rebasó los 100,000 casos

Al mediodía de este lunes el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles actualizó los datos en torno a la pandemia del coronavirus estableciendo una nueva cifra récord en el número de casos confirmados en un día.

La Dra. Barbara Ferrer, directora del departamento, confirmó hoy en su intervención que tras la confirmación de 2,903 nuevos contagios, “el mayor número de casos en un día” el condado ha basado la barrera de los 100,000 casos.

“Oficialmente hemos confirmado exactamente 100,772 personas desde el inicio de la pandemia”, afirmó Ferrer.

Community Spread of #COVID19 Continues and Residents and Businesses Must Take Action to Save Lives: 22 New Deaths and 2,903 New Cases of Confirmed COVID-19 in Los Angeles County. View https://t.co/VRcWRglxzt for more. pic.twitter.com/D4KFqlY9ch

