Tarjeta que supuestamente permite no usar mascarilla en Los Ángeles es falsa

Las autoridades de salud del condado de Los Ángeles advirtieron este sábado a la comunidad sobre una tarjeta que está circulando en Internet con el mensaje: “Exonerado de usar mascarilla” (Face Mask Exempt).

El documento indica que la persona que la lleve está disculpada de llevar un cubrebocas a pesar de las órdenes locales y estatales. No obstante, las autoridades dieron a conocer que ese aparente “permiso” es falso y que no tiene validez alguna.

“Esta tarjeta no proviene de ninguna agencia gubernamental y tampoco está respaldada por el Departamento de Justicia [DOJ] ni por ninguna entidad del condado de Los Ángeles”, indicaron en un comunicado.

ALERT Images and flyers are circulating online and in Los Angeles County of a "Face Mask Exempt" card. These flyers and cards are NOT from a government agency and are not endorsed by the Department of Justice or any Los Angeles County department. pic.twitter.com/C7kv6VJ2KM

— LA Public Health (@lapublichealth) June 26, 2020