Incendios en la ciudad de Niland, California acabó con más de 40 casas

La ciudad de Niland, California en el condado Imperial está en llamas luego de que un incendio empezará la noche del pasado domingo y se extendiera acabando con al menos 40 casas residenciales hasta la medianoche.

Las autoridades iniciaron las evacuaciones la noche del pasado 28 de junio cuando el fuego avanzaba con rapidez. El incendio habría iniciado cerca de las 8 de la noche.

There is a large fire in Niland. several homes have been lost and the wind is hampering firefighting efforts. Evacuation is currently ongoing and an evacuation center is being established. Please stay away From the area and Highway 111 is currently blocked by CHP. pic.twitter.com/IGyFigzPdR

