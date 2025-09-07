Familia lucha por salvar icónico burrito de Los Ángeles

El icónico burrito de la Placita Olvera, que se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad de Los Ángeles, está en peligro de desaparecer, y una familia está decidida a evitarlo.

Por más de seis décadas. una tradición para los turistas y lugareños que visitan Olvera Street, en el centro de Los Ángeles, sin duda ha sido tomarse una foto con Jorge, el burro de peluche que lleva un sarape.

Jorge, un asno de peluche que tira de una carreta, se ha convertido en una parte importante en la cultura de la ciudad, e incluso hay quienes consideran al tradicional burro, que se encuentra en el negocio de La Carreta, como “la mascota no oficial de Los Ángeles”.

El negocio de La Carreta comenzó a finales de la década de 1960, cuando fue fundada por Jesús “Don Chuy” Hernández y María Tránsito Hernández, padres del actual propietario, Richard Hernández.

Durante sus primeros años, el negocio tenía una burra viva, llamada Cirila, y posteriormente presentó a Jorge, el actual burro de peluche que ha sido fotografiado por miles de turistas que acuden a Olvera Street.

Sin embargo, los actuales propietarios de La Carreta están enfrascados en una batalla legal con la ciudad de Los Ángeles por el futuro de Jorge.

Richard Hernández dijo que en 2019 él tuvo que ser incluido en el contrato de arrendamiento por petición de su madre. Sin embargo, tras su fallecimiento el año pasado, descubrió que su nombre no estaba en la documentación. Poco después, recibió una orden de desalojo.

“Esto es injusto, no está bien”, expresó Hernández a la cadena KTLA, y mencionó que, aparte del contrato de arrendamiento, no le dieron una razón para el desalojo.

“Alguien debe querer este puesto, o alguien podría querer seguir con el mismo negocio de burros sin mí. Están gastando todo este dinero. No está bien, no tiene ningún sentido”, añadió.

Hernández ha sobrevivido en medio de la incertidumbre sobre lo que va a pasar con Jorge y con el negocio que sus padres lograron consolidar durante décadas.

El administrador de La Carreta insistió en que está dispuesto a pagar el alquiler para mantener viva la tradición, pero aseguró que el proceso dejó a su familia en una total incertidumbre.

Para los turistas, la fotografía con Jorge es una parada obligatoria durante su visita a Los Ángeles. Para los residentes de la ciudad, el famoso burrito de la Placita Olvera va más allá de un negocio.

“Esperamos que de verdad pueda seguir abierto y que pueda llevar a mi otra hija y tomarnos una foto, porque hoy no pudo venir. Este es un lugar histórico muy importante. Le deseo lo mejor para que pueda mantenerlo abierto”, expresó un cliente de La Carreta.

Richard Hernández solicitó la intervención de la alcaldesa Karen Bass para que ayudara a detener el desalojo de La Carreta.

El litigio no parece encontrar una solución a pesar de que en junio, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó un plan para salvar al burrito de Placita Olvera y de que el nombre de Richard Hernández sea incluido en el contrato de arrendamiento.

Los funcionarios de Los Ángeles no han proporcionado información relacionada con el riesgo de desalojo de La Carreta en la Placita Olvera.

