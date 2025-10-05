Autorizan aumento en tarifas de parquímetros en Los Ángeles

Con 10 votos a favor y ninguno en contra, el Concejo Municipal de Los Ángeles autorizó aumentar la tarifa de los parquímetros en un 50%, de $1 dólar a $1.50 dólares.

Actualmente, el Departamento de Transporte de Los Ángeles cobra entre $1 dólar y $8.50 dólares por el estacionamiento con parquímetro, de acuerdo con la zona.

Se trata del primer aumento en las tarifas de los parquímetros desde el ajuste que hizo la ciudad de Los Ángeles en 2014.

El Concejo Municipal de Los Ángeles no solo aprobó el aumento de las tarifas, sino que también votó a favor de ampliar el horario de funcionamiento diario de los parquímetros hasta la medianoche en zonas de alta actividad nocturna y hasta las 8:00 p.m. en cualquier otra calle con parquímetros.

Además, los parquímetros también empezarán a funcionar los domingos, con excepciones puntuales, medida que podría tardar hasta seis meses en implementarse, de acuerdo con el consejo. Actualmente, únicamente están en funciones de lunes a sábado.

El ayuntamiento dijo que hay localidades cercanas, como Beverly Hills, Pasadena, Santa Mónica y West Hollywood, que cobran diariamente por el estacionamiento en la calle.

Se espera que la ciudad cambie 28 de sus estacionamientos “gratuitos” por estacionamientos con pago con una tarifa de 25 centavos por 30 minutos, con una tarifa máxima diaria de $5 dólares.

De acuerdo con la moción aprobada por el Concejo Municipal de Los Ángeles, se ordena al Departamento de Transporte (LADOT) que informe al Ayuntamiento de la ciudad cada cinco años para ajustar las tarifas.

Según datos del concejo municipal, se espera que el ajuste en las tarifas de los parquímetros genere alrededor de $14.4 millones de dólares adicionales para la ciudad.

No se tiene una fecha determinada para que entre en vigor el ajuste en las tarifas.

En la ciudad de Los Ángeles hay 83 zonas de parquímetros del LADOT, que incluyen más de 35,000 espacios de estacionamiento público con parquímetros y estaciones de pago con espacios múltiples.

Posibles sanciones por mal uso de contenedores de basura

El Concejo Municipal de Los Ángeles también aprobó una moción para incluir multas por violaciones a la ubicación de los contenedores de basura en las facturas de servicios públicos de los residentes u otras opciones más allá del programa de cumplimiento de citaciones.

Se espera que la fiscalía de la ciudad, la oficina de Saneamiento y la oficina de Servicios Viales ofrezcan recomendaciones al respecto.

“Un proceso de cumplimiento claro y de fácil comprensión ayudará a prevenir infracciones y garantizará que los contenedores que se dejan bloqueando el camino o la acera se retiren rápidamente”, dice la propuesta, presentada por los concejales Heather Hutt y John Lee.

Las propuestas se describieron a principios de este año como soluciones para abordar el déficit de aproximadamente $1,000 millones de dólares de la ciudad de Los Ángeles.

Debido a una menor recaudación fiscal prevista, entre otros problemas, la ciudad avanza con el incremento de tarifas y tasas en diversos servicios y programas.

