Tope del 4% en aumentos del alquiler en Los Ángeles

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este miércoles reformar la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO, por sus siglas en inglés) de la ciudad por primera vez en más de cuatro décadas.

Con el voto a favor del Ayuntamiento, se crea una nueva fórmula favorable para los inquilinos que limita el aumento del alquiler al 4%.

La enmienda fue aprobada con 12 votos a favor y 2 en contra, por parte de los concejales Bob Blumenfield y John Lee, quienes argumentaron que los dueños y los pequeños propietarios estaban siendo injustamente señalados.

Sigue leyendo: ¿Puede Los Ángeles lograr equilibrio en precios de alquiler?

El debate sobre el tema se prolongó durante dos horas, y al final el consejo aprobó las modificaciones a la RSO respaldadas por el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar.

Las modificaciones aprobadas por el Concejo Municipal de Los Ángeles incluyen:

Los aumentos anuales de alquiler para los edificios regulados por RSO tendrán un límite mínimo del 1% y un límite máximo del 4%, en sustitución del límite mínimo del 0% y el límite máximo del 3% propuestos por el comité.

Se eliminarán los incrementos actuales del 1% y 2% para los propietarios que pagan el gas o la electricidad.

Los propietarios tendrán prohibido imponer aumentos de alquiler adicionales a los inquilinos con personas dependientes adicionales.

La fórmula para calcular los aumentos permitidos utilizará ahora el 90% del Índice de Precios al Consumidor, frente al 60% recomendado por el comité.

“Analizamos cómo se cobra el alquiler a los residentes de viviendas con renta estabilizada, y descubrimos que el alquiler es excesivamente alto“, dijo la concejala del 4° Distrito, Nithya Raman, en un mitin previo a la votación.

Sigue leyendo: Entra en vigor tope de aumento al alquiler en Los Ángeles

“Hoy hago un llamado a mis colegas, quienes con increíble fervor lucharon por la —expansión— del centro de convenciones, para que luchen por nuestros inquilinos y familias aquí en la ciudad de Los Ángeles“, expresó la concejal del 1° Distrito, Eunisses Hernández.

Los opositores mencionaron el temor a que los propietarios, que también se ven afectados por el aumento de los costos, se vean obligados a abandonar el mercado y a que los promotores busquen otros lugares para construir nuevas viviendas.

“No se puede decir que se apoya la vivienda mientras se impulsan regulaciones que perjudican a los proveedores de vivienda“, expresó Fred Sutton, de la Asociación de Apartamentos de California, durante los comentarios del público en la sesión del consejo de este miércoles.

Sigue leyendo: Ya no pagarás más de un mes de renta en depósito de seguridad en California

Sutton instó a los concejales a rechazar la propuesta y cualquier cifra mágica que agrave la crisis de vivienda.

Según el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, la mayoría de los angelinos alquilan en lugar de ser propietarios de sus viviendas, y más de la mitad gasta más del 30% de sus ingresos en el pago del alquiler.

Sigue leyendo:

· Alquileres en California: las ciudades más baratas

· California tiene 22 de las 25 ciudades con los alquileres más caros de Estados Unidos

· Ciudad de Los Ángeles informa recursos para ayudar a inquilinos con pago de alquiler atrasado