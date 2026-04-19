Funcionario penitenciario hispano enfrenta cargos por traficar droga en Los Ángeles

Un funcionario penitenciario hispano de California y un presunto narcotraficante fueron acusados de participar en una operación de contrabando de droga en el condado de Los Ángeles.

Jesús Reyes, agente del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), y José Luis Aldahir Rocha Luque enfrentan cargos de tres delitos graves: conspiración para vender una sustancia controlada, posesión con fines de venta y transporte de un condado a otro.

A California Department of Corrections and Rehabilitation officer and a suspected drug trafficker have been charged with smuggling cocaine into Los Angeles County after 20 kg of cocaine was found at a stash house in Rowland Heights.



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De acuerdo con los fiscales, en junio de 2023, Luque alquiló una propiedad en el área de Rowland Heights con el propósito de utilizarla para almacenar cocaína.

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Los informes dicen que, el 1 de agosto de 2023, Reyes transportó la droga desde México hasta la residencia en Rowland Heights, donde las autoridades encontraron 44 libras (20 kilogramos) de cocaína y cerca de $200,000 dólares en efectivo.

“Es reprobable que un funcionario penitenciario estatal pueda dejarse seducir por la codicia y ser manipulado por otros para cometer delitos que ponen en peligro al público”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

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“Tenemos a una persona acusada de traicionar su cargo y el juramento que prestó, colaborando con un presunto narcotraficante que forma parte de una organización criminal. La corrupción será perseguida, sin importar dónde se encuentre”, añadió Hochman.

La fiscalía del condado de Los Ángeles presentó el 4 de marzo la orden de arresto en contra de Reyes y Rocha Luque.

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Si los dos acusados son declarados culpables de todos los cargos, cada uno se enfrenta a una pena máxima de 20 años y cuatro meses en una prisión del condado de Los Ángeles.

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