Fiscalía del condado de Los Ángeles solicita retraso en pagos de acuerdo por abuso sexual

La fiscalía del condado de Los Ángeles solicitará la próxima semana a un juez que retrase al menos seis meses los pagos derivados de un acuerdo extrajudicial de más de $4,000 millones de dólares por acusaciones de abuso sexual infantil en centros y campamentos de libertad condicional.

El aplazamiento para los pagos es con el argumento de que la gran mayoría de la reclamación por daños y perjuicios podría ser fraudulenta, dijo la fiscalía en un comunicado de prensa.

Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman filed a motion yesterday asking a Los Angeles County Superior Court judge to stay payments of more than $4 billion settlement of child sex abuse claims.



Click the link in our bio to read the full press release.#LADAOffice pic.twitter.com/68QUNCBsk0 — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) June 12, 2026

Una moción presentada el 10 de junio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por la fiscalía de distrito dijo que una investigación penal preliminar sobre un posible fraude llevó a los investigadores a creer que puede ser falso hasta el 81% de las reclamaciones por daños y perjuicios.

Sigue leyendo: Influencer hispana de Los Ángeles acusada de presunto complot para asesinar al padre de su hija

“En vista de los hallazgos hasta el momento, el fiscal de distrito (Nathan) Hochman solicita respetuosamente una suspensión temporal adicional de la emisión y el desembolso de los pagos de conciliación para un periodo de seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2026“, dijo la fiscalía.

De acuerdo con la petición, los seis meses deberían ser tiempo suficiente para que se complete una revisión investigativa intermedia por parte de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Los pagos prematuros suponen un riesgo considerable de interferir en la investigación, al dificultar la cooperación de los testigos, ocultar el rastro financiero y menoscabar la capacidad de la fiscalía para identificar y enjuiciar actividades fraudulentas.

Sigue leyendo: Hombre acusado de asesinato tras muerte de anciano en Los Ángeles

Además, los pagos prematuros también podrían enriquecer, de forma injusta, a quienes cometen fraude a expensas de las verdaderas víctimas, consideraron los fiscales.

El año pasado, el fiscal Hochman anunció que su oficina abrió una investigación penal sobre las acusaciones de que algunas personas podrían haber presentado reclamaciones de daños fraudulentas para obtener parte del acuerdo aprobado por el condado.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó en abril del año pasado un acuerdo de $4,000 millones de dólares que involucraba a unos 11,000 demandantes.

Sigue leyendo: Detectives de Los Ángeles encuentran pornografía infantil en celular de D4vd

El acuerdo fue considerado uno de los acuerdos por abuso sexual más grandes en la historia de Estados Unidos.

En octubre de 2025, los supervisores aprobaron otro acuerdo de $828 millones de dólares con otros 414 demandantes.

Las demandas incluidas en los acuerdos fueron consecuencia de la Ley AB 218, que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias de abuso sexual infantil.

Sigue leyendo: Conductor hispano se declara culpable por atropellar a reclutas del LASD en 2022

Las demandas incluidas en los dos acuerdos se remontan a 1959 y están dirigidas a trabajadores de los departamentos de Libertad Condicional y Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles.

Cuando los supervisores aprobaron el acuerdo de octubre, ordenaron a los abogados del condado que investigaran las acusaciones de que algunas personas podrían haber presentado denuncias falsas de abuso o haber recibido dinero para presentar demandas y convertirse en demandantes en litigio.

Los términos del acuerdo también exigían al condado que investigara cada reclamo y que cada demandante proporcionara un resumen escrito del abuso que supuestamente sufrió, bajo pena de perjurio.

Sigue leyendo: Funcionario penitenciario hispano enfrenta cargos por traficar droga en Los Ángeles

El año pasado, Los Angeles Times (LAT) publicó que algunos demandantes en el acuerdo de $4,000 millones de dólares recibieron pagos de proveedores para demandar al condado y, en al menos dos casos, fabricaron reclamaciones para convertirse en demandantes.

Según el diario, los demandantes en cuestión estaban representados por Downtown LA Law Group, o DTLA, que tenía más de 2,700 casos relacionados con el acuerdo por abuso.

El bufete negó haber pagado a nadie para que presentara una demanda y aseguró que ningún representante del bufete estaba autorizado a ofrecer dinero a nadie.

Sigue leyendo: Combatir la corrupción política requiere más que promesas de campaña

Los abogados declararon a Los Angeles Times que contrataron a una empresa externa para investigar si se presentaron denuncias falsas.

“Las acusaciones que aparecen en el artículo son sumamente preocupantes y describen una conducta contraria a los valores de nuestra firma. Si bien no creemos que sean ciertas, las tomamos muy en serio”, declaró Downtown Los Angeles Group a LAT.

Hochman declaró que la fiscalía se toma muy en serio las acusaciones de que algunas personas recibieron dinero en efectivo para que bufetes de abogados presentaran denuncias falsas de abuso sexual contra el condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Sindicato del LAPD pide investigar al presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles

“Se trata de una conducta delictiva que viola la ley y perjudica a las víctimas y a los contribuyentes“, dijo el fiscal del distrito.

La semana pasada, Hochman dijo que las personas que puedan haber presentado reclamaciones fraudulentas pueden presentarse voluntariamente y cooperar con la fiscalía para que describan a las personas que las reclutaron para participar.

El fiscal mencionó que a todas las personas que se presenten y digan la verdad a los investigadores se les ofrecerá una especie de amnistía.

Sigue leyendo: Exoficial hispano de CHP y una mujer son acusados de asesinato tras choque en Los Ángeles

Si alguna persona tiene información sobre presuntas denuncias falsas de abuso sexual o pagos por denuncias falsas, debe comunicarse a la línea directa del fraude AB 218 del condado de Los Ángeles al 844-901-0001, o por internet en este enlace.

Sigue leyendo:

· Hombre acusado de intento de asesinato contra hispana transgénero en Los Ángeles

· Operativo en California salva a más de 160 víctimas de explotación

· ICE arresta a empleado de la fiscalía de Los Ángeles