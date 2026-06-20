La guía completa para saber apostar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete hacer historia dentro y fuera de la cancha. Por primera vez participan 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Los amantes del fútbol tendrán emociones de sobra; pero si quieren agregarle un ingrediente más a su pasión, pueden incursionar en el mundo de las apuestas deportivas. Si no sabes cómo realizar tu primera apuesta, te brindamos esta guía para entender cómo funciona este mercado.

¿Qué son las apuestas de fútbol?

Las apuestas de fútbol consisten en pronosticar el resultado de un partido o de una competencia y arriesgar una determinada cantidad de dinero sobre esa predicción.

Si el pronóstico es correcto, obtienes una ganancia basada en las cuotas establecidas por la casa de apuestas.

Aunque el concepto es sencillo, el fútbol tiene características que lo hacen diferente de otros deportes populares. La más importante es que el empate es un resultado válido y frecuente, algo que cambia por completo la forma de analizar los partidos.

Los mercados de apuestas más populares del Mundial 2026

Apuesta al ganador (línea de dinero de tres vías)

Es la apuesta más básica y una de las más utilizadas por las personas que utilizan las plataformas en línea. Aquí existen tres posibles resultados:

Gana el Equipo A .

. Gana el Equipo B.

Empate.

Por ejemplo, si apuestas a que México vencerá a Chequia y el partido termina empatado, tu apuesta será perdedora. Si el encuentro fuera dentro de las eliminatorias y el partido termina empatado, aunque México gane posteriormente en tiempos extra o penales, también es perdedora, porque las casas de apuestas toman el resultado que se haya presentado durante los 90 minutos que dura el duelo más lo que agrega el árbitro antes de finalizar los dos tiempos del partido.

Doble oportunidad

Este mercado permite cubrir dos resultados en una sola apuesta. Por ejemplo:

Equipo A (México) o empate .

. Equipo B (Chequia) o empate.

Equipo A (México) o Equipo B (Chequia).

Esta opción es una alternativa muy atractiva para quienes buscan reducir riesgos, aunque las ganancias suelen ser menores.

Empate no válido

Si te gusta un equipo, pero te preocupa que el partido termine igualado, esta modalidad puede ser útil para recuperar tu dinero apostado.

Aquí un ejemplo si apuestas a Argentina: si Argentina gana, cobras; si pierde, pierdes la apuesta; pero si el encuentro termina empatado, la casa de apuestas te devuelve tu dinero.

Hándicap o línea de gol

Aquí un equipo recibe una ventaja o desventaja virtual antes de iniciar el partido.

Ejemplo:

Brasil -1.5 goles.

Canadá +1.5 goles.

Si apuestas a Brasil -1.5, necesitarás que gane por dos goles o más. Si apuestas a Canadá +1.5, tu selección puede perder por un gol y aun así ganarás la apuesta.

Más/Menos goles (Over/Under)

Consiste en predecir cuántos goles habrá en el partido.

Ejemplo:

Si la línea es de 2.5 goles:

Más de 2.5 gana si se anotan tres o más goles.

Menos de 2.5 gana si se anotan dos o menos goles.

Este mercado suele ser muy popular porque no depende de elegir un ganador.

Ambos equipos anotan

También conocido como BTTS por sus siglas en inglés.

La pregunta es simple:

¿Los dos equipos marcarán al menos un gol?

Por ejemplo, un marcador de 2-1 hace ganar la opción “Sí”. Un resultado de 3-0 hace ganar la opción “No”.

Hándicap asiático

Es una versión más avanzada del hándicap tradicional. Su principal ventaja es que elimina muchas situaciones de empate en la apuesta.

Por esa razón, suele ser uno de los mercados favoritos de los apostadores más experimentados.

Apuestas a jugadores

Permiten apostar sobre el rendimiento individual de los futbolistas.

Algunos ejemplos son:

Primer goleador del partido.

Jugador que anotará en cualquier momento.

Cantidad de tiros al arco.

Número de tarjetas recibidas.

La famosa apuesta a la Bota de Oro, que premia al máximo goleador del torneo, forma parte de esta categoría.

Apuestas en vivo

Se realizan mientras el partido está en desarrollo.

Las cuotas cambian constantemente según lo que ocurre en la cancha. Un gol, una expulsión o una lesión pueden modificar completamente las probabilidades en cuestión de segundos.

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