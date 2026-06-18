Los mejores sitios de apuestas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene una de las ediciones inéditas más importantes en la historia de este torneo. Con un formato ampliado, más selecciones participantes, jugadores históricos, posibles nuevos récords y partidos distribuidos en Estados Unidos, México y Canadá, los amantes de las apuestas tienen diferentes áreas de oportunidad para duplicar sus dólares. Ya concluida la primera ronda de la fase de grupos, muchos fanáticos podrían tener señales más claras sobre qué equipos tienen posibilidades reales de avanzar, lo que puede motivarlos a apostar por el resultado más posible, según sus expectativas.

La edición de 2026 será la primera en contar con 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos. Este nuevo esquema incorpora una ronda adicional de dieciseisavos de final antes de los octavos, lo que modifica significativamente la manera en que los apostadores analizan los duelos. Más encuentros implican más desgaste físico, rotaciones de plantilla y posibilidades de sorpresas, factores que suelen generar oportunidades interesantes para quienes siguen de cerca la evolución del torneo.

Si quieres aderezar la emoción del Mundial con una apuesta que te dé la posibilidad de ganar más dólares (o perderlos, ya que no deja de ser un juego de azar) y no sabes por dónde empezar, te mostramos los mejores sitios para apostar en los Estados Unidos. Cabe aclarar que cada estado tiene reglamentaciones distintas, por lo que pudieran no estar disponibles en tu lugar de residencia.

BetMGM destaca por la amplitud de sus mercados y por la información que ofrece sobre el comportamiento de las apuestas. Su catálogo de futuros suele abrir antes que el de muchos competidores, permitiendo apostar con anticipación al campeón del torneo, goleador o rendimiento de las selecciones.

También sobresale por sus promociones especiales y por la transparencia con la que comparte tendencias del mercado. Para quienes buscan combinar variedad, información y promociones, es una de las alternativas más sólidas para la Copa del Mundo.

Los usuarios que valoran los programas de recompensas encontrarán en Caesars Sportsbook una propuesta atractiva. Cada apuesta suma puntos dentro de Caesars Rewards, que posteriormente pueden utilizarse en hoteles, restaurantes y experiencias de entretenimiento asociadas a la marca.

Aunque su oferta de mercados futbolísticos no es la más extensa de la industria, cubre las opciones principales para el Mundial y mantiene promociones competitivas para nuevos usuarios.

Cuando se habla de fútbol internacional, bet365 suele figurar entre las plataformas preferidas por los apostadores experimentados. Su fortaleza está en la amplitud de mercados disponibles, incluyendo apuestas sobre goles, tarjetas, tiros de esquina y estadísticas individuales de jugadores.

Uno de sus mayores atractivos es la función de pago anticipado en determinados mercados, una herramienta especialmente interesante en torneos donde algunos favoritos consiguen ventajas amplias desde los primeros minutos.

Fanatics Sportsbook apuesta por un modelo diferente, donde sus usuarios acumulan FanCash con cada apuesta realizada, una recompensa que puede canjearse por apuestas gratuitas o productos relacionados con el deporte.

Durante un torneo que se extiende por más de un mes, este sistema puede representar un beneficio adicional para quienes realizan apuestas de manera frecuente.

DraftKings sobresale por su creador de apuestas combinadas para un mismo partido, función que permite unir varios mercados relacionados dentro de un encuentro, aumentando el potencial de ganancias.

Para la Copa Mundial 2026 se espera que mantenga una estrategia agresiva de promociones, seguros para apuestas combinadas y mejoras de cuotas en los partidos más importantes de la competencia.

Uno de los mejores en las apuestas en directo, en una época donde esta dinámica gana relevancia durante los grandes torneos, especialmente en los encuentros de eliminación directa. En este apartado, FanDuel ha construido una reputación destacada gracias a la velocidad de su aplicación y la estabilidad de su plataforma durante los momentos de mayor actividad.

Estados y casas de apuestas disponibles

En Estados Unidos, la legalidad de las apuestas deportivas depende de las leyes estatales. Eso significa que los sitios mencionados no suelen estar disponibles en todo el país, sino solo en aquellos estados donde es legal este tipo de juegos.

Aquí el listado de los estados y las casas de apuestas disponibles ahí:

Arizona (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Colorado (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Connecticut (bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Distrito de Columbia / Washington D.C. (BetMGM, Caesars, DraftKings, FanDuel)

Illinois (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Indiana (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Iowa (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Kansas (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Kentucky (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Louisiana (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Maine (Caesars, DraftKings)

Maryland (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel, bet365*)

Massachusetts (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Michigan (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Missouri (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Nevada (BetMGM, Caesars)

New Hampshire (DraftKings)

New Jersey (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Nueva York (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Carolina del Norte (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Ohio (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Oregón (DraftKings)

Pensilvania (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Tennessee (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Vermont (Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Virginia (BetMGM, Caesars, bet365, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Virginia Occidental (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

Wyoming (BetMGM, Caesars, Fanatics, DraftKings, FanDuel)

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