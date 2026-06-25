Trump pedirá al Congreso hacer permanente la gasolina E15: así te beneficiaría

Los conductores en Estados Unidos podrían tener acceso durante todo el año a una alternativa de combustible que suele costar menos que la gasolina tradicional. La administración del presidente Donald Trump prepara una propuesta para que la gasolina E15 pueda venderse de forma permanente en las estaciones de servicio, una medida que busca ofrecer una opción más económica para millones de automovilistas en medio de la presión que enfrentan los precios de la energía.

De acuerdo con información revelada a CBS News por un funcionario estadounidense familiarizado con el tema, la Casa Blanca planea solicitar al Congreso la autorización necesaria para permitir la comercialización de la gasolina E15 durante los 12 meses del año. Actualmente, este combustible solo puede venderse de manera temporal mediante exenciones otorgadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Aunque actualmente el precio promedio de la gasolina ha bajado y se encuentra en un promedio de $3.92 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la medida busca mantener los precios estables y reducirlos en lo que resta del año.

La gasolina E15 es una mezcla compuesta por 15% de etanol y 85% de gasolina convencional. En contraste, la mezcla más común que se comercializa en Estados Unidos contiene únicamente 10% de etanol y puede venderse sin restricciones estacionales.

Las limitaciones sobre el E15 se establecieron por factores ambientales. Durante los meses más cálidos, este combustible puede evaporarse con mayor rapidez debido a su contenido adicional de etanol, una situación que puede contribuir a la formación de esmog y otros contaminantes atmosféricos. Por ello, las regulaciones federales suelen exigir el uso de mezclas más costosas durante determinadas épocas del año.

La nueva iniciativa representa uno de los esfuerzos más recientes de la administración Trump para contener el impacto del aumento en los precios de la gasolina. El mercado energético ha enfrentado volatilidad en las últimas semanas debido a las tensiones derivadas del conflicto entre Israel e Irán, situación que ha generado preocupación entre consumidores y autoridades.

Además del posible ahorro para los conductores, la propuesta cuenta con el respaldo de legisladores de estados agrícolas y productores de maíz, quienes consideran que una mayor demanda de etanol podría impulsar la actividad económica en comunidades rurales y fortalecer la industria agrícola estadounidense.

Uno de los principales argumentos a favor de la medida es su potencial impacto en el bolsillo de los consumidores. Según datos de la Asociación de Combustibles Renovables (RFA), el E15 suele venderse aproximadamente 25 centavos de dólar por galón por debajo del precio de la gasolina regular.

Por su parte, la Casa Blanca ha señalado que la disponibilidad permanente de este combustible podría traducirse en importantes beneficios económicos para los estadounidenses. De acuerdo con estimaciones oficiales, el uso extendido del E15 tendría el potencial de generar ahorros superiores a los $20,000 millones de dólares al año en costos de combustible.

La administración Trump ya había dado pasos en esta dirección durante 2026. En marzo, autorizó exenciones de emergencia que permitieron a refinerías y estaciones de servicio vender gasolina E15 antes y durante la temporada de conducción de verano, una época en la que tradicionalmente aumenta la demanda de combustible en el país.

Por ahora, la propuesta deberá superar el proceso legislativo en el Congreso, donde aún no está claro si contará con el respaldo suficiente para convertirse en ley.

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