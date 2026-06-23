Gasolina en EE.UU. a $3.90: ¿seguirán cayendo los precios? Esto dicen los expertos

Tras el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán con la reapertura del estrecho de Ormuz, tanto los precios del petróleo como de la gasolina se han reducido en las recientes semanas, siendo este último un factor positivo para los presupuestos de los hogares estadounidenses que ya en algunos estados pagaban hasta $6 en los surtidores; sin embargo, pese a la disminución, todavía muchos se preguntan si los costos seguirán cayendo o no.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), para este martes 23 de junio de 2026, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en los $3.92 galón, representando una caída del 13.6% en comparación con el mes pasado; no obstante, siguen por encima de los niveles de febrero antes de la guerra con Irán, los cuales se situaban en los $2.90 por galón.

El reporte de AAA también destaca que la gasolina de grado medio se ubica en los $4.42; la de primera calidad está en $4.80, el diésel en $5.00 y el E85 en $3.01. Aunque todavía hay estados, como en el caso de California, Nevada, Oregón, Idaho, Washington, Alaska y Hawái, donde el costo del combustible fluctúa entre los $5.56 y los $4.18 por galón.

Las opiniones de los analistas y expertos en el tema son diversas; hay algunos que consideran que los precios de la gasolina en Estados Unidos se establecerán a mediados del próximo año, mientras que otros señalan que todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo con Irán en las próximas semanas.

Para Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, el precio de la gasolina podría seguir bajando. “Un factor que podría mejorar ese cronograma es que se le permita a Irán vender petróleo en los mercados nuevamente, lo que podría acelerar la recuperación de las reservas mundiales de petróleo”, dijo.

Pero De Haan también expresó que el panorama dista mucho de estar definido, sobre todo por la inestabilidad en el estrecho, ya que podría impulsar el alza de los precios del petróleo en los próximos días. “A pesar de esto, los precios de la gasolina aún no corren un riesgo significativo de dispararse, ya que algunos buques han seguido transitando por el estrecho. Sin embargo, si la situación empeora o se agrava, los automovilistas podrían ver cómo ese riesgo cambia rápidamente”, destacó.

Por su parte, Tyler Schipper, profesor de economía de la Universidad de St. Thomas, Minnesota, comentó: “Sospecho que veremos una caída continua en los precios de la gasolina durante las próximas semanas, pero en algún momento esto se ralentizará”, dijo a ABC News.

Para Tom Seng, profesor de finanzas energéticas en la Universidad Cristiana de Texas, la clave está en el estrecho de Ormuz. “Existe la percepción de que hay millones de barriles de crudo almacenados en buques cisterna río arriba del estrecho. Cuanto más pueda llegar, mejor”, expresó.

Finalmente, para este martes, el precio del petróleo de referencia internacional Brent se ubica entre los $77.90 y los $78.15 por barril, y el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en los $73.15 por barril.

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