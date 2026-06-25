Cómo calcular tú mismo cuánto puedes pagar por una casa

Comprar una casa suele comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero que puede cambiar por completo tus planes financieros: ¿cuánto puedo pagar realmente? Muchas personas se enfocan únicamente en el precio de la vivienda o en cuánto les prestaría un banco, cuando en realidad la respuesta depende de varios factores que puedes calcular por tu cuenta antes de hablar con cualquier prestamista.

La buena noticia es que no necesitas ser experto en finanzas para tener una idea bastante clara de tu presupuesto. Con algunos números básicos sobre tus ingresos, deudas y gastos mensuales, puedes saber si una casa está dentro de tus posibilidades o si es mejor seguir ahorrando antes de dar el siguiente paso.

La regla 28/36: el método más utilizado

Uno de los sistemas más conocidos para calcular la asequibilidad de una vivienda es la llamada regla 28/36. Esta regla recomienda que:

No destines más del 28% de tus ingresos brutos mensuales al pago de la vivienda .

. Todas tus deudas combinadas, incluida la futura hipoteca, no deberían superar el 36% de tus ingresos antes de impuestos.

Es más fácil entender los porcentajes con un ejemplo. Imagina que en tu hogar ingresan $5,500 dólares al mes antes de impuestos. Para calcular cuánto deberías gastar en vivienda, multiplica tus ingresos por 0.28:

$5,500 x 0.28 = $1,540

Esto significa que el pago mensual de tu casa, incluyendo hipoteca, impuestos y seguro, idealmente no debería superar los $1,540 dólares.

Así se vería el segundo cálculo:

$5,500 x 0.36 = $1,980

Eso significa que todas tus deudas juntas deberían mantenerse por debajo de $1,980 al mes.

Si además de la hipoteca pagas $500 mensuales entre el préstamo del automóvil, tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles, tus gastos totales serían:

$1,540 + $500 = $2,040

Al dividir esa cantidad entre tus ingresos:

$2,040 ÷ $5,500 = 0.37

El resultado es 37%, ligeramente por encima del límite recomendado.

No te fijes solo en lo que te presta el banco

Un error frecuente es pensar que, si una entidad financiera aprueba un préstamo determinado, automáticamente significa que puedes pagarlo cómodamente. Los prestamistas suelen concentrarse en tu nivel de deuda y capacidad de pago.

Sin embargo, hay gastos importantes que muchas veces no aparecen en esos cálculos. Por ejemplo, si pagas guardería, ayudas económicamente a familiares, tienes gastos médicos frecuentes o realizas aportaciones constantes para tu retiro, esos compromisos también afectan tu presupuesto mensual.

Por esa razón, muchos expertos recomiendan calcular primero cuánto pago mensual te hace sentir cómodo antes de comenzar a buscar vivienda.

La relación deuda-ingresos también es clave

Las instituciones hipotecarias utilizan un indicador llamado relación deuda-ingresos, conocido como DTI por sus siglas en inglés. Este porcentaje compara tus deudas mensuales con tus ingresos antes de impuestos.

Supongamos que tu pago hipotecario, incluyendo impuestos y seguro, es de $2,000 dólares al mes y tus ingresos familiares son de $6,900. La operación sería:

$2,000 ÷ $6,900 = 0.289

Tu DTI sería de aproximadamente 29%.

Aunque la referencia general es mantenerse cerca del 28%, algunas personas pueden calificar para porcentajes más altos dependiendo de su historial crediticio y del tipo de préstamo solicitado.

Otros gastos que debes considerar

Comprar una casa tiene gastos ocultos que muchas personas desconocen: debes contemplar el pago inicial, los gastos de cierre, el seguro de vivienda, los impuestos sobre la propiedad, el mantenimiento, reparaciones inesperadas y los servicios públicos.

Por ejemplo, una familia que vive en un apartamento pequeño podría descubrir que una casa requiere mayores gastos de electricidad, calefacción, aire acondicionado o jardinería.

Además, algunos prestamistas exigen reservas de efectivo para demostrar que puedes seguir pagando la hipoteca incluso si surge una emergencia financiera.

Tu historial crediticio puede hacer una gran diferencia

En Estados Unidos, el puntaje de crédito es uno de esos indicadores esenciales para cualquier persona que recurre al financiamiento. Las tasas hipotecarias no son iguales para todos los compradores; quienes tienen mejores historiales crediticios suelen recibir intereses más bajos, lo que reduce significativamente el pago mensual. Por el contrario, un puntaje bajo puede traducirse en cuotas más elevadas durante toda la vida del préstamo.

Por ello, antes de iniciar la búsqueda de una vivienda, puede ser conveniente pagar deudas pendientes, evitar retrasos en los pagos y revisar tu reporte crediticio.

Al final, calcular cuánto puedes pagar por una casa no consiste únicamente en averiguar cuánto dinero te prestarían, la clave está en encontrar una vivienda que encaje con tu realidad financiera y te permita mantener una estabilidad económica a largo plazo. No conviertas el sueño de comprar tu vivienda en una pesadilla futura.

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