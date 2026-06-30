Si necesitas conocer el precio del dólar en México hoy, 30 de junio del 2026, aquí te compartimos el valor promedio de la divisa, el tipo de cambio oficial, las cotizaciones en los principales bancos del país y otros indicadores relevantes para quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

El precio promedio del dólar en México para este martes 30 de junio se ubica en $17.49 pesos por unidad. Durante la jornada previa, la moneda mexicana registró un avance de 0.11% frente al billete verde, impulsada por el optimismo de los mercados ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al lunes 29 de junio fue de $17.4721 pesos por unidad. Este valor se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario opera de manera continua, la cotización concluyó alrededor de $17.47 pesos por dólar al finalizar la sesión.

Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes quedó establecido en $17.5053 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses fue fijado en $17.4700 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta ofrecidas por los principales bancos de México para este martes 30 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.62 pesos y venta en $17.75 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.85 pesos.

Banamex: compra en $16.93 pesos y venta en $17.91 pesos.

Scotiabank: compra en $17.00 pesos y venta en $18.10 pesos.

Al revisar las cotizaciones de este día, BBVA México presenta uno de los precios de venta más bajos para quienes desean comprar dólares. En contraste, Scotiabank ofrece el mejor precio de compra entre las instituciones bancarias consideradas.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.75 pesos y se compra en $16.62 pesos, en promedio. Por su parte, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense mantiene un precio promedio de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

En las empresas dedicadas al envío internacional de dinero también existen diferencias en el tipo de cambio. Para este martes, Western Union cotiza el dólar en $17.12 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.96 pesos por dólar.

Es importante recordar que estas cotizaciones pueden variar según la institución financiera, la región y el momento en que se realice la operación, ya que el mercado cambiario permanece en constante movimiento durante toda la jornada.

El petróleo registra su mayor caída trimestral desde 2020

Los mercados internacionales también permanecen atentos al comportamiento de los precios del petróleo. Este martes, el crudo perfila su mayor pérdida trimestral desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, mientras los inversionistas siguen de cerca la posibilidad de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha, en un contexto marcado por un frágil alto al fuego tras varios meses de conflicto.

En este escenario, el barril de Brent cotiza en $73.33 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $69.70 dólares por barril.

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