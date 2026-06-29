EE.UU. e Irán acuerdan frenar ataques y retomarán diálogo en Qatar sobre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán alcanzaron un nuevo acuerdo para suspender los ataques relacionados con la crisis en el estrecho de Ormuz y volverán a sentarse a negociar el próximo martes en Doha, Qatar, en un intento por evitar una nueva escalada militar que ponga en riesgo una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por diversos medios, ambas partes decidieron detener las operaciones militares mientras continúan las conversaciones técnicas derivadas del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio. El pacto busca mantener abierta la navegación por el estrecho y avanzar paralelamente en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El acuerdo llega después de varios días de enfrentamientos y acusaciones cruzadas de incumplimiento del alto el fuego. Durante el fin de semana, Washington e Irán se responsabilizaron mutuamente por nuevos ataques ocurridos en la región, lo que elevó las preocupaciones sobre una posible reanudación del conflicto.

Según funcionarios estadounidenses, los buques comerciales podrán continuar transitando libremente por el estrecho mientras se desarrollan las conversaciones. Aunque originalmente la reunión estaba prevista en Suiza, el incremento de las tensiones llevó a trasladarla a Doha y a concentrar la agenda en la situación del estrecho de Ormuz.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Persisten desacuerdos sobre el control de la ruta marítima

Las diferencias entre ambas naciones siguen centradas en la interpretación del memorando de entendimiento y, especialmente, en la administración del estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Irán sostiene que las embarcaciones deben utilizar un corredor cercano a sus costas y ha advertido que cualquier intento de establecer rutas distintas incrementará las tensiones en la región. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que imponer mecanismos diferentes a los promovidos por Teherán solo retrasaría la normalización del tránsito marítimo.

La controversia aumentó después de que Omán anunciara recientemente una ruta alternativa que bordea su litoral, una propuesta que, según Mascate, fue coordinada con la Organización Marítima Internacional. Sin embargo, autoridades iraníes rechazaron esa iniciativa y reiteraron su intención de mantener un papel central en la supervisión del paso marítimo.

Mientras tanto, funcionarios iraníes argumentaron que la suspensión de una reunión técnica prevista para el domingo respondió al incumplimiento de algunos compromisos establecidos en el memorando, entre ellos el acceso a fondos iraníes previamente descongelados.

"United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations, and coastal radar sites, for violating the Cease Fire Agreement, AGAIN! It is very possible that they will never learn!" – President Donald J. Trump ?? pic.twitter.com/btHdMaR8Hd — The White House (@WhiteHouse) June 27, 2026

Nuevos incidentes mantienen frágil el alto el fuego

Aunque ambas partes anunciaron ahora una pausa en las hostilidades, la situación continúa siendo delicada tras los recientes intercambios militares.

El Comando Central de Estados Unidos informó que lanzó ataques contra varios objetivos militares iraníes en respuesta a nuevas acciones atribuidas a Teherán contra embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber respondido con ataques contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin, acciones que fueron condenadas por ambos gobiernos.

Además, el organismo militar iraní advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense tendría consecuencias más severas. Expertos en seguridad internacional consideran que, pese al nuevo compromiso para detener los ataques, el riesgo de nuevos incidentes sigue siendo elevado debido a la importancia estratégica del estrecho y a las profundas diferencias que permanecen sin resolver entre Washington y Teherán.

Las negociaciones previstas para esta semana en Qatar serán observadas de cerca por la comunidad internacional, ya que podrían definir el futuro inmediato de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico y la estabilidad de uno de los corredores comerciales más importantes del planeta.

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