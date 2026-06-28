Irán acusa a EE.UU. de violar el acuerdo de paz tras nuevos bombardeos y amenaza con responder

Teherán volvió a acusar este domingo a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento suscrito por ambas naciones para poner fin a meses de enfrentamientos, luego de que el ejército norteamericano lanzaran una nueva serie de bombardeos contra instalaciones de vigilancia y monitoreo ubicadas en la costa sur de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó los ataques como una “violación flagrante” del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y de la primera cláusula del acuerdo de paz, al considerar que Washington volvió a recurrir al uso de la fuerza pese al compromiso de cesar las hostilidades.

“Estos ataques salvajes demuestran que el régimen estadounidense no concede el menor valor ni credibilidad a sus compromisos”, afirmó la cancillería iraní, que sostuvo además que “el incumplimiento de los acuerdos forma parte de la naturaleza” de Estados Unidos.

El gobierno iraní también recordó que corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general, António Guterres, actuar para preservar la paz y la seguridad internacionales. Al mismo tiempo, reiteró que la República Islámica ejercerá su derecho a la legítima defensa, previsto en el artículo 51 de la Carta de la ONU, para proteger su soberanía e integridad territorial.

Las nuevas acusaciones llegan después de que Estados Unidos realizara una segunda oleada de bombardeos en menos de 48 horas contra objetivos militares iraníes, en una ofensiva que, según Washington, respondió al ataque con drones atribuido a Irán contra un petrolero que transitaba por el estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca sostiene que las operaciones buscan proteger la navegación comercial en una de las rutas energéticas más importantes del mundo, mientras que Teherán afirma que los ataques constituyen una agresión injustificada que rompe los compromisos alcanzados en el reciente acuerdo de paz.

Horas después de los bombardeos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó drones y misiles contra objetivos militares estadounidenses ubicados en Kuwait y Baréin, además de advertir que actuará “con mayor firmeza que antes” contra cualquier embarcación que considere infractora en el estrecho de Ormuz.

Los ataques cruzados han incrementado el riesgo para el tráfico marítimo en una vía por la que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas, provocando preocupación en los mercados internacionales y entre los principales importadores de energía.

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