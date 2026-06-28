Irán afirma tener nuevamente el control exclusivo del estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, reivindicó este domingo en Irak que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero y advirtió que cualquier otra intervención “retrasará la reapertura”.

“De acuerdo con el memorando de entendimiento, el estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente. La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna”, afirmó en una comparecencia junto a su homólogo iraquí Fuad Husein.

Presidente libanés rechaza los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, consideró los nuevos ataques lanzados este domingo por Irán contra Kuwait y Baréin ” se enmarca en un esfuerzo por socavar todos los esfuerzos y gestiones regionales e internacionales destinados a detener la guerra y contener las tensiones”.

Según el mandatario, esto “requiere una acción urgente por parte de los garantes del memorando de entendimiento estadounidense-iraní y la comunidad internacional para poner fin a estos ataques e impedir que la región se deslice hacia una mayor escalada”.