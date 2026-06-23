Precio del dólar en México hoy, 23 de junio del 2026: billete verde se fortalece

Este martes 23 de junio de 2026, el precio del dólar en México registra un incremento frente al peso mexicano, impulsado por el fortalecimiento de la moneda estadounidense observado durante la jornada anterior.

El precio promedio del dólar hoy en México se ubica en $17.45 pesos por unidad. La cotización refleja un ajuste al alza después de que el peso mexicano perdiera terreno frente al billete verde al cierre del lunes, en una sesión marcada por una mayor demanda de activos denominados en dólares.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al lunes 22 de junio fue de $17.3738 pesos por unidad. Este dato se calcula con base en el promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a la operación continua del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.37 pesos por dólar al finalizar la sesión.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este martes la divisa estadounidense se cotizó en promedio en $17.49 pesos mexicanos. Esto representa un incremento de 0.65% respecto al cierre previo de $17.38 pesos, una señal de fortalecimiento para el dólar en las primeras horas de negociación.

Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula un avance de 1.71% frente al peso mexicano. No obstante, al comparar su desempeño con el mismo periodo del año pasado, el dólar mantiene una caída de 6.20%.

A pesar del movimiento registrado en los últimos días, la volatilidad del mercado cambiario continúa en niveles relativamente moderados. Actualmente se ubica en 5.07%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.57%, lo que sugiere un entorno de mayor estabilidad para las operaciones cambiarias.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes quedó establecido en $17.3480 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera se fijó en $17.3247 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es una referencia utilizada en contratos, operaciones financieras y obligaciones comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica un día antes de su entrada en vigor.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones ofrecidas por las principales instituciones financieras de México para este martes 23 de junio de 2026 son las siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.35 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.27 pesos y venta en $17.71 pesos.

Banorte : compra en $16.20 pesos y venta en $17.70 pesos .

: compra en $16.20 pesos y . Banamex: compra en $16.84 pesos y venta en $17.80 pesos.

y venta en $17.80 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.85 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias de este día, Banorte presenta uno de los precios de venta más bajos para quienes buscan comprar dólares, seguido muy de cerca por BBVA México. Por otra parte, Banamex ofrece el precio de compra más atractivo para los usuarios que desean vender divisas en ventanilla.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se ubica en promedio en $17.65 pesos, mientras que la compra ronda los $16.51 pesos por unidad. Por su parte, en las casas de cambio ubicadas en la frontera de Tamaulipas y otras regiones fronterizas, la divisa estadounidense se vende alrededor de $17.50 pesos y se compra en aproximadamente $16.50 pesos.

En las empresas dedicadas al envío internacional de dinero, Western Union cotiza el dólar en $16.96 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.80 pesos por unidad.

Otro de los factores que sigue siendo observado por los mercados internacionales es la evolución de los precios del petróleo. Este lunes, las cotizaciones energéticas registraron una baja después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informara que existían avances en las conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto.

En este contexto, el barril de petróleo Brent se ubicó en $77.47 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los $73.54 dólares por barril.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día debido a factores económicos, financieros y geopolíticos. Por ello, es recomendable verificar el tipo de cambio antes de comprar o realizar cualquier transacción, ya que las cotizaciones pueden modificarse en cuestión de minutos.

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