Ley ROAD pasa el Senado: cómo te ayudaría para comprar una casa

Comprar una casa en Estados Unidos se ha convertido en un desafío cada vez más difícil para millones de familias. Los precios siguen elevados, las tasas hipotecarias han aumentado y la oferta de viviendas continúa siendo insuficiente en muchas ciudades. Ahora, una nueva propuesta conocida como Ley ROAD podría cambiar parte de ese panorama y abrir más oportunidades para quienes buscan convertirse en propietarios.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana la denominada Ley de Acceso a la Vivienda del Siglo XXI, también conocida como Ley ROAD, con una amplia mayoría bipartidista de 85 votos a favor y 5 en contra. La iniciativa ahora será analizada por la Cámara de Representantes y, de recibir luz verde, pasará al escritorio del presidente Donald Trump para plasmar su firma y concretar su promulgación.

La legislación busca atacar uno de los problemas más importantes del mercado inmobiliario: la falta de viviendas disponibles. Durante años, la demanda ha superado ampliamente la oferta, lo que ha contribuido al aumento de precios tanto para compradores como para inquilinos.

¿Por qué importa esta ley para quienes quieren comprar una casa?

La propuesta incluye varias medidas destinadas a incrementar la construcción de viviendas y facilitar el acceso a la propiedad. Una de las más comentadas es la limitación a la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales, como firmas de capital privado y fondos de inversión inmobiliaria.

De aprobarse definitivamente, estos inversionistas estarían limitados a adquirir hasta 350 viviendas unifamiliares existentes en todo el país. La intención es reducir la competencia que enfrentan las familias cuando intentan comprar una propiedad.

A principios de junio, el presidente Trump pidió al Congreso aprobar el proyecto y lo describió como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”.

La ley también contempla incentivos para acelerar la construcción de nuevas viviendas, así como simplificar ciertos trámites regulatorios, agilizar evaluaciones ambientales, impulsar reformas de zonificación y fomentaría diseños de viviendas previamente aprobados para reducir tiempos y costos de construcción.

Además, se crearía un Fondo de Innovación que destinaría $200 millones de dólares anuales durante cinco años a comunidades que demuestren avances en el aumento de la oferta habitacional.

Otro aspecto relevante es que permitiría aprovechar edificios comerciales vacíos para convertirlos en viviendas asequibles. También facilitaría el desarrollo de viviendas prefabricadas mediante mayores recursos federales y la actualización de algunas normas de construcción.

“Este proyecto de ley es el resultado de años de trabajo para reducir costos, ampliar la oferta de viviendas, simplificar los trámites burocráticos, proteger a los contribuyentes y ayudar a más estadounidenses a lograr el sueño de ser propietarios de una vivienda”, afirmó el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado.

El apoyo se muestra en ambos segmentos del Congreso, como pocas veces se percibe en los escaños.

“Este proyecto de ley es muy completo”, sostuvo la senadora Elizabeth Warren, integrante de ese mismo comité. “Cada sección nos orienta hacia el aumento de la oferta de viviendas, la reducción de los costos y la transformación de la vivienda en algo que no sea solo una inversión de Wall Street, sino que esté realmente al alcance de las familias estadounidenses”.

¿Por qué la vivienda se ha vuelto tan cara en EE.UU.?

La escasez de viviendas es uno de los principales factores detrás del aumento de precios registrado durante la última década.

“Existe un reconocimiento general de que gran parte del motivo por el que los precios de venta de viviendas y los alquileres han aumentado significativamente es que hemos construido millones de viviendas menos de las necesarias desde la Gran Recesión”, declaró Dennis Shea, vicepresidente ejecutivo del Centro de Política Bipartidista.

El precio medio de una vivienda en Estados Unidos ronda actualmente los $403,000 dólares, frente a los aproximadamente $227,000 dólares registrados en 2011. Al mismo tiempo, la empresa inmobiliaria Redfin calcula que una familia necesita ingresos anuales cercanos a los 116,780 dólares para poder comprar una vivienda promedio.

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