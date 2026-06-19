Canelo Álvarez se ganó más de cien mil dólares con el triunfo del Tri ante Corea

El boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez consolidó una racha positiva en el ámbito de los pronósticos deportivos tras la segunda presentación de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.

La victoria por la mínima diferencia del conjunto local sobre la escuadra de Corea del Sur representó no solo un avance deportivo para el país en el Grupo A, sino también un beneficio financiero directo para el boxeador excampeón mundial.

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La presencia del pugilista en el Estadio Guadalajara coincidió con un marcador de un gol por cero a favor del representativo tricolor, resultado que activó las ganancias de una jugada realizada horas antes del compromiso.

Los reportes financieros detallan que el deportista invirtió una suma importante confiando en el rendimiento de los jugadores dirigidos por Javier Aguirre para este compromiso clave de la fase de grupos.

La publicación en plataformas digitales y la plataforma de inversión

Mediante una publicación difundida en sus perfiles oficiales de redes sociales antes del silbatazo inicial, Canelo Álvarez compartió el comprobante de su jugada realizada a través de la plataforma de intercambio financiero Kalshi.

El documento digital especificaba una asignación de cien mil dólares estadounidenses a favor del triunfo de la selección nacional, una opción que en ese momento de la tarde registraba un porcentaje de probabilidad favorable del 48 por ciento en los mercados de predicción.

El boleto de participación estimaba un retorno de inversión superior a los 208 mil dólares en caso de cumplirse el resultado positivo sobre el terreno de juego. Como muestra de respaldo al equipo nacional, el boxeador incluyó en su historia de Instagram la frase “hoy se gana”, acompañada por un par de banderas de México, según constataron sus millones de seguidores en la mencionada plataforma digital horas antes del encuentro.

Dos aciertos consecutivos en la fase de grupos

El beneficio económico obtenido por Canelo Álvarez representa su segundo acierto consecutivo siguiendo el desempeño de la escuadra nacional en el certamen veraniego de la FIFA.

Durante la jornada inaugural disputada en la capital del país, el deportista realizó un movimiento financiero idéntico de cien mil dólares a favor de la victoria tricolor sobre el representativo de Sudáfrica, obteniendo un saldo favorable de casi 40 mil dólares netos en esa oportunidad.

Con la reciente victoria de un gol por cero conseguida por conducto de la anotación de Luis Romo, el acumulado de las apuestas del boxeador superó los 140 mil dólares en ganancias tras completar las primeras dos fechas del calendario oficial.

El paso de la selección mexicana asegura su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del certamen, manteniendo el liderato del sector de cara a su próximo compromiso en la fase de grupos.

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