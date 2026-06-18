Shakur Stevenson irrespeta a Mauricio Sulaimán y dice que el CMB lo intentó robar

El panorama institucional del boxeo profesional registra una nueva confrontación debido a la administración de los campeonatos del mundo y el cobro de aranceles administrativos. El exmonarca de las 135 libras, Shakur Stevenson, detalló los motivos que provocaron la pérdida de su reconocimiento oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



La disputa administrativa trascendió las oficinas de los apoderados tras conocerse las exigencias económicas vinculadas a los pleitos en diferentes categorías.

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Durante una participación en el programa audiovisual All the Smoke Fight, conducido por el exboxeador Andre Ward, el atleta estadounidense vinculó las recientes determinaciones de los directivos con diferencias ajenas a su propio campamento.

“Sentí que intentaban robarme, pero la verdad es que creo que su problema es más con Bud, porque esto no sucedió y no nos lo contaron hasta que empezaron a tener problemas con Bud Crawford”, declaró Shakur Stevenson ante los micrófonos de Andre Ward.

En la misma intervención, el peleador cuestionó de forma directa al dirigente principal de la entidad al añadir: “¿por qué desquitas conmigo tus problemas con Bud? Simplemente no lo respeto”.

Argumentos sobre el incremento en las tasas de sanción

La raíz del desacuerdo radica en los porcentajes que el organismo pretendía retener en los compromisos contractuales más recientes de la promotora. De acuerdo con el testimonio del competidor originario de Newark, las notificaciones electrónicas enviadas a su equipo de trabajo reflejaban incrementos desproporcionados que no correspondían con los reglamentos internos previamente acordados.

El boxeador detalló las cifras solicitadas para sus últimas apariciones en el cuadrilátero, especificando las diferencias entre los combates titulares y los pleitos de unificación. “Diría que el CMB quería el triple de lo que pagué por mi pelea con Zepeda. Después de la pelea, hay que pagar las tasas de sanción, así que las pagué”, explicó Shakur Stevenson al describir la secuencia de cobros que derivó en la pérdida del cinturón de peso ligero.

El proceso de retiro de la faja mundial se aceleró durante la preparación para un compromiso posterior en una división superior, donde no se encontraban en juego los reconocimientos del mencionado organismo. “Luego, para la pelea contra Teófimo, intentaron triplicarlas. Básicamente, no paraban de enviar correos electrónicos a mi equipo, pero ya sabía de antemano que me iban a quitar el título”, argumentó Shakur Stevenson sobre la falta de acuerdos oportunos por los tiempos del campamento.

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first @ShakurStevenson wanted 50/50 against the undisputed champion at 135 – then it was ill fight you at 147 Im coming with rehydration clauses tho – last I need you come down to 144 and once it was agreed he went into hiding nasty work!#Boxing? pic.twitter.com/IvI55ZtKDn — ?? Benji (@JhusLeftarm) June 17, 2026

Postura frente a la pérdida del reconocimiento oficial

La resolución de la entidad boxística no alteró la planificación deportiva del atleta, quien manifestó que prefiere mantener una postura firme ante lo que considera prácticas recaudatorias irregulares. La justificación técnica de su equipo legal se fundamenta en que los pagos obligatorios deben dirigirse exclusivamente a las organizaciones que amparan directamente el evento en disputa.

La reglamentación de las unificaciones establece que los cobros deben guardar relación con los títulos en juego en la velada correspondiente. “No me importó porque sé que, al fin y al cabo, esto no está bien. Por eso, quiero estar del lado correcto y no voy a pagarle tanto dinero a nadie si no tiene nada que ver con mi pelea. Esta es una pelea sancionada por la OMB entre Teo y yo, en una categoría de peso diferente, así que ¿por qué les pagaría?”, concluyó Shakur Stevenson en su conversación con Andre Ward.

La actualidad encuentra a Shakur Stevenson coordinando sus próximos pasos en las carteleras de transmisión internacional sin la obligación de portar la insignia verde y oro. Las negociaciones de su equipo de trabajo se concentran en concretar emparejamientos de alta audiencia con peleadores bajo el amparo de otras asociaciones del boxeo organizado.

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