Ilia Topuria fue castigado por Justin Gaethje y destronado en el UFC Freedom 250

El evento UFC Freedom 250 se desarrolló en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump. En este escenario deportivo, Ilia Topuria perdió su condición de invicto y entregó el cinturón de peso ligero.

La cartelera principal culminó por decisión médica antes de iniciar el quinto asalto reglamentario.

El estadounidense Justin Gaethje conectó múltiples golpes que mermaron la respuesta física del entonces monarca de la división.

Tras la revisión en la esquina, el equipo de especialistas determinó que Ilia Topuria no recibiría la autorización para continuar la contienda. Gaethje se consagró vencedor por nocaut técnico tras dominar las acciones de intercambio desde el tercer round.

La atención del cuerpo médico se centró de inmediato en el estado de salud de Ilia Topuria por la cantidad de impactos absorbidos. Los reportes de la comisión atlética determinarán el tiempo de suspensión deportiva que enfrentará el peleador.

La caída de Ilia Topuria reconfigura el panorama de la categoría de las 155 libras para el resto del año. El nuevo campeón de 37 años aprovechó su victoria para enviar un mensaje de felicitación al mandatario estadounidense desde el centro de la jaula.

Un escenario entre la política y el debate comercial

Donald Trump y el presidente de la empresa promotora, Dana White, caminaron desde el Despacho Oval hasta el octágono, denominado “La Garra”. El mandatario resumió su experiencia a los medios de comunicación en el lugar con la frase: “Más allá de lo imaginable”.

Más tarde, Trump utilizó su plataforma Truth Social para añadir detalles sobre la organización de la velada. “La UFC en la Casa Blanca anoche fue increíble… La Casa Blanca nunca había lucido tan hermosa. ¡El escenario fue insuperable!”, redactó en su cuenta.

The UFC at the White House last night was incredible. The weather was scheduled to be horrendous, and it turned out to be PERFECT! So much for weather predicting. The Fighters were outstanding ? Bo Nickal, Justin Gaethje, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Josh Hokit, Mauricio Ruffy, and? pic.twitter.com/eQbU0VzVY7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 15, 2026

El espectáculo generó debate en diversos sectores por la exhibición de patrocinadores como Bud Light y Polymarket en la sede del gobierno federal. El peleador Josh Hokit también generó reacciones al utilizar su tiempo en el micrófono para expresar: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, Estados Unidos?”.

La actividad coincidió con el anuncio de un acuerdo de paz con Irán y los actos del Día de la Bandera. La organización asumió los gastos de producción, estimados en 60 millones de dólares, eximiendo de pagos a la administración gubernamental.

Resultados adicionales y afluencia en Washington

En el combate coestelar de la noche, el francés Ciryl Gane derrotó por nocaut técnico al brasileño Álex Pereira. Este resultado impidió que el retador sudamericano alcanzara el campeonato de peso pesado y sumara títulos en tres divisiones distintas.

La instalación de la arena albergó a 4.000 espectadores, entre los que figuraron Mark Zuckerberg, David Ellison y el vicepresidente JD Vance. En los alrededores del National Mall, cerca de 125.000 personas siguieron las transmisiones mediante pantallas de formato gigante.

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