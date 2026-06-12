Juez rechaza frenar pelea de UFC en la Casa Blanca impulsada por Trump

Un juez federal rechazó la solicitud presentada por dos residentes de Virginia que buscaban impedir la realización de una pelea de la Ultimate Fighting Championship (UFC) programada para este fin de semana en la Casa Blanca, un evento promovido por el presidente Donald Trump y que ha generado debate sobre el uso de espacios públicos para actividades privadas, informó CNN.

La decisión judicial despeja el camino para que continúen los preparativos del espectáculo deportivo, que contempla actividades tanto en los terrenos de la Casa Blanca como en áreas cercanas al Monumento a Lincoln, según la demanda presentada por los demandantes.

La demanda cuestionaba el uso de espacios federales

El recurso legal fue interpuesto el fin de semana por dos ciudadanos de Virginia, quienes argumentaron que un evento organizado por una entidad privada no podía celebrarse legalmente en instalaciones federales como el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Los demandantes también cuestionaron el uso de otros espacios públicos vinculados a las actividades previas al combate, previstas para desarrollarse en Washington antes de la función principal.

Sin embargo, el juez consideró que no existían elementos suficientes para ordenar la suspensión inmediata del evento, permitiendo que la organización continúe adelante mientras el caso sigue su curso.

Un evento que genera atención política y mediática

La relación entre Trump y la UFC es ampliamente conocida. El mandatario republicano ha asistido en múltiples ocasiones a peleas de la organización y mantiene una estrecha relación con directivos de la empresa.

La posibilidad de celebrar un evento de esta naturaleza en la Casa Blanca ha despertado interés tanto en círculos deportivos como políticos, debido al carácter simbólico de la residencia presidencial y a las preguntas sobre los límites en el uso de espacios gubernamentales para actividades de entretenimiento.

Aunque la batalla legal podría continuar, el fallo representa una victoria temporal para los organizadores y para la administración Trump, que podrá llevar adelante uno de los eventos más inusuales celebrados en los alrededores de la Casa Blanca en años recientes.

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