Trump recibe una lluvia de abucheos en las Finales de la NBA en Nueva York

El presidente Donald Trump fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos durante su asistencia al tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en acudir a un encuentro de esta instancia deportiva.

El momento ocurrió durante la interpretación del himno nacional estadounidense. Mientras el cantante Avery Wilson entonaba “The Star-Spangled Banner”, las pantallas gigantes del recinto mostraron la imagen de Trump realizando un saludo militar. Aunque inicialmente se escucharon cánticos de “USA, USA”, una parte importante de los asistentes respondió con fuertes abucheos.

La reacción disminuyó cuando la transmisión volvió a enfocarse en la bandera estadounidense y posteriormente en los jugadores de los New York Knicks, quienes recibieron una ovación del público.

Watch Trump booed so loudly that you can’t hear him speak at the Madison square at the NBA finals pic.twitter.com/Nttqf23YFF — Blossom ? (@WC2026era) June 9, 2026

Un operativo de seguridad sin precedentes

La visita presidencial transformó por completo el ambiente alrededor del Madison Square Garden. Desde varias horas antes del inicio del partido, agentes del Servicio Secreto y elementos del Departamento de Policía de Nueva York desplegaron un amplio perímetro de seguridad en los alrededores del estadio.

Los asistentes tuvieron que superar múltiples filtros de acceso, incluyendo detectores de metales similares a los utilizados en los aeropuertos. Según reportes locales, la movilización alteró el tránsito peatonal y vehicular en varias zonas de Manhattan.

Fuera del recinto también se registraron expresiones de rechazo hacia el mandatario. Algunos manifestantes portaban pancartas con mensajes en su contra, mientras que otros realizaron gestos de desaprobación cuando la caravana presidencial atravesó las calles de la ciudad.

Trump siguió el partido desde el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado por integrantes de su círculo cercano y miembros de su gabinete. Durante el encuentro también sostuvo conversaciones con el comisionado de la NBA, Adam Silver.

?JUST IN: DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP IN MSG WATCHING THE NBA FINALS ? pic.twitter.com/a5fbRZL0JM — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

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