Demanda federal busca frenar polémico evento de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

Un grupo de ciudadanos presentó una demanda federal para intentar impedir la realización de un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) programado en los jardines de la Casa Blanca, una iniciativa promovida por el presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país.

La querella fue interpuesta por un veterano de la Guerra de Vietnam y una activista cívica de Virginia, representados por el Proyecto de Integridad Pública, organización que argumenta que el evento viola diversas disposiciones legales relacionadas con el uso de espacios federales y podría generar beneficios económicos indebidos para personas vinculadas al mandatario.

El combate está previsto para celebrarse el próximo 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca, fecha que coincide con el cumpleaños número 80 de Trump. Como parte de las actividades previas, se contempla realizar el pesaje oficial de los peleadores en el Monumento a Lincoln, uno de los sitios más emblemáticos de la capital estadounidense.

La demanda sostiene que las estructuras instaladas para albergar la velada deportiva no cuentan con la autorización requerida del Congreso ni fueron sometidas a una evaluación ambiental previa, como exigen algunas regulaciones federales para modificaciones significativas en propiedades gubernamentales.

Preparations are underway for @ufc @Freedom250 at the White House:



"I think it's pretty cool… the public loves that!" pic.twitter.com/d9mpSe9iDC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2026

Cuestionan posibles beneficios económicos

Los demandantes también alegan que el evento representa un uso inapropiado de instalaciones públicas para promover intereses privados. Según la demanda, tanto el presidente de la UFC, Dana White, como Trump podrían beneficiarse económicamente de la realización del espectáculo.

La acción judicial cita reportes que indican que la empresa organizadora estaría comercializando paquetes VIP con precios que oscilan entre uno y 1.5 millones de dólares para asistir al evento. Además, menciona informes financieros que señalan que Trump adquirió acciones de la empresa matriz de la UFC por un valor de hasta 50,000 dólares.

Brendan Ballou, fundador del Proyecto de Integridad Pública, calificó la iniciativa como un posible conflicto de intereses y advirtió que permitir el uso de monumentos y espacios históricos para eventos privados podría sentar un precedente controvertido.

Los promotores de la demanda argumentan que la pelea no constituye realmente una celebración del aniversario de la independencia estadounidense, sino una actividad promocional vinculada a la marca UFC y al propio presidente.

El presidente Donald Trump asiste al evento UFC 327 en el Kaseya Center, el sábado 11 de abril de 2026, en Miami, junto a Dana White. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

La Casa Blanca defiende el evento

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, los trabajos de construcción continúan en los terrenos de la Casa Blanca. En las últimas semanas se han instalado estructuras temporales de gran tamaño, incluyendo una plataforma de iluminación y una jaula de combate diseñada para albergar miles de espectadores.

La administración Trump ha defendido el proyecto y sostiene que forma parte de los eventos oficiales organizados para conmemorar los 250 años de la fundación de Estados Unidos. El mandatario ha descrito la velada como “el mayor espectáculo del mundo” y ha destacado su intención de acercar las celebraciones patrióticas a una audiencia más amplia.

Trump mantiene desde hace años una estrecha relación con la UFC y con Dana White, quien ha respaldado públicamente varias de sus campañas políticas. Antes de ingresar a la política, el ahora presidente participó en la promoción de eventos de boxeo y lucha libre profesional, además de mantener vínculos con organizaciones de entretenimiento deportivo.

El caso fue asignado a un tribunal federal en Washington, donde un juez deberá determinar en los próximos días si la demanda tiene fundamentos suficientes para suspender o modificar el evento antes de su realización. La decisión podría definir no solo el futuro de la pelea, sino también los límites del uso de espacios históricos y gubernamentales para actividades privadas de gran escala.

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