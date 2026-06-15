Terence Crawford se burla de Ilia Topuria tras ser vapuleado en UFC
Tras el fin del evento en la Casa Blanca, Terence Crawford reaccionó en X y le envió un duro mensaje al español
El pugilista Terence Crawford utilizó sus perfiles en redes sociales para escribir sobre el resultado de Ilia Topuria. El competidor de MMA perdió su invicto ante Justin Gaethje durante la cartelera del domingo en la capital de Estados Unidos.
Esta reacción surge por los comentarios del mes de febrero. En esa fecha, Topuria dijo en una entrevista en video que dominaría a Terence Crawford y a Shakur Stevenson en un combate de contacto.
Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO
En esa charla, el atleta explicó las diferencias de técnica entre ambos deportes. “En una pelea, no pueden vencerme, trapearía el suelo con los dos”, expresó el exponente de MMA en referencia a los boxeadores de profesión.
Topuria cuestionó el conocimiento de los pugilistas en áreas de combate de suelo. “Solo conocen una parte del juego de la pelea, que es el boxeo, pero no saben todo sobre esto”, detalló en sus declaraciones pasadas.
“La lucha, el juego en el suelo, es diferente. Lo juro por Dios, si tuviera que enfrentarme a ambos, los vencería”, sentenció el luchador antes de su compromiso del fin de semana.
Reacción en plataformas de internet
Tras el fin del evento, Terence Crawford ingresó a su cuenta en la red X. El boxeador redactó un texto de burla sobre el desempeño de Topuria de cara al resultado final en el octágono.
El pugilista de Norteamérica citó las promesas de su contraparte. “¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?”, publicó Terence Crawford.
El mensaje en la red incluyó iconos de risa al cierre de la oración. Topuria perdió el cinturón de 155 libras al no salir a combatir en el asalto cinco por orden de los doctores en la esquina.
Las palabras de Terence Crawford reavivan el debate de habilidades entre los exponentes de boxeo y los practicantes de disciplinas de MMA.
Sigue leyendo: