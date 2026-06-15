Terence Crawford se burla de Ilia Topuria tras ser vapuleado en UFC

El pugilista Terence Crawford utilizó sus perfiles en redes sociales para escribir sobre el resultado de Ilia Topuria. El competidor de MMA perdió su invicto ante Justin Gaethje durante la cartelera del domingo en la capital de Estados Unidos.

Esta reacción surge por los comentarios del mes de febrero. En esa fecha, Topuria dijo en una entrevista en video que dominaría a Terence Crawford y a Shakur Stevenson en un combate de contacto.

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En esa charla, el atleta explicó las diferencias de técnica entre ambos deportes. “En una pelea, no pueden vencerme, trapearía el suelo con los dos”, expresó el exponente de MMA en referencia a los boxeadores de profesión.

Topuria cuestionó el conocimiento de los pugilistas en áreas de combate de suelo. “Solo conocen una parte del juego de la pelea, que es el boxeo, pero no saben todo sobre esto”, detalló en sus declaraciones pasadas.

This the guy that said he would knock me out and whoop me and Shakur at the same time???? — Terence Crawford (@terencecrawford) June 15, 2026

“La lucha, el juego en el suelo, es diferente. Lo juro por Dios, si tuviera que enfrentarme a ambos, los vencería”, sentenció el luchador antes de su compromiso del fin de semana.

Reacción en plataformas de internet

Tras el fin del evento, Terence Crawford ingresó a su cuenta en la red X. El boxeador redactó un texto de burla sobre el desempeño de Topuria de cara al resultado final en el octágono.

El pugilista de Norteamérica citó las promesas de su contraparte. “¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?”, publicó Terence Crawford.

El mensaje en la red incluyó iconos de risa al cierre de la oración. Topuria perdió el cinturón de 155 libras al no salir a combatir en el asalto cinco por orden de los doctores en la esquina.

What the fuck are you saying? You can wrestle yet you are afraid of an mma fight.



That to me is pitiful.



The kid was beaten in an mma fight, of which you don’t have the courage for.



What the fuck was with all these little boxers at this show yet no MMA fighters?? https://t.co/cqmO1NHrs6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 15, 2026

Las palabras de Terence Crawford reavivan el debate de habilidades entre los exponentes de boxeo y los practicantes de disciplinas de MMA.

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