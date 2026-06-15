Dana White cerca de anunciar la gran pelea de Fury y Joshua

El panorama del boxeo internacional sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del excampeón mundial de peso pesado. El británico Tyson Fury detalló que el presidente de la organización de artes marciales mixtas, Dana White maneja datos cruciales sobre el enfrentamiento ante Anthony Joshua.

Durante un encuentro con el presentador de transmisiones deportivas Jon Anik, el pugilista optó por delegar la vocería de los próximos pasos de su carrera al directivo de la compañía. Tyson Fury afirmó al entrevistador que cederá la palabra al ejecutivo para que explique los detalles logísticos de la negociación en curso.

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El anuncio representa el regreso del atleta a territorio estadounidense después de un periodo de cinco años sin ingresar a ese país. Los reportes señalan que la reaparición pública de Tyson Fury se concretó durante una visita formal a las instalaciones de la Casa Blanca.

You are welcome my brother @tysonfury welcome back to America. Big announcement coming by us about your fight against @anthonyjoshua @ringmagazine @netflix pic.twitter.com/0Vt8JRfltk — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 15, 2026

Discrepancias sobre la sede y los contratos del combate

La ubicación geográfica del evento genera posturas encontradas entre los equipos de trabajo de ambos competidores. El promotor de Joshua, Eddie Hearn, declaró al portal especializado BoxingScene que su representado firmó un contrato exclusivo para pelear únicamente en el Reino Unido.

"We'll make an announcement soon." ?



UFC President Dana White has teased an update on a potential Tyson Fury v Anthony Joshua fight following recent speculation. pic.twitter.com/nChKMMjF7P — BBC Sport (@BBCSport) June 15, 2026

La versión del manejador contrasta con el estatus contractual que mantiene Tyson Fury en la actualidad. El medio informativo BoxingScene publicó el viernes que el peleador oriundo de Manchester posee un acuerdo abierto que le permite seleccionar sedes alternativas para la cartelera.

Por su parte, el empresario Frank Warren sostiene que la firma Zuffa Boxing no tendrá participación operativa en la organización del espectáculo. No obstante, el directivo Dana White contradijo esa postura al manifestar públicamente que conoce la ubicación exacta del evento.

Preparación previa y opciones de estadios en evaluación

La industria del deporte contempla dos recintos de gran capacidad en la costa oeste para albergar el choque de pesos pesados. Las fuentes del sector evalúan el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Allegiant Stadium de Las Vegas como las principales alternativas de montaje.

? Tyson Fury got his own walkout at the UFC White House event



He says he hopes to fight Anthony Joshua later this year, and reveals Dana White will be making a MASSIVE announcement involving him soon ?pic.twitter.com/CcVQH1gBJm https://t.co/KS1gPUogpY — Championship Rounds (@ChampRDS) June 15, 2026

Antes de concretar el duelo definitivo, los dos boxeadores afrontarán compromisos individuales a mediados de año. Anthony Joshua subirá al cuadrilátero el 25 de julio frente a Kristian Prenga para mantener el ritmo de competencia.

El itinerario de Tyson Fury contempla su participación en una cartelera programada para el 1 de agosto en la ciudad de Dublín. Dicha función cuenta con el respaldo de la promotora de Frank Warren y servirá como antesala a las negociaciones del combate unificado.

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