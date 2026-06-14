Anthony Joshua se sincera sobre enfrentar a Oleksandr Usyk

El escenario de la máxima categoría del boxeo profesional continúa mostrando giros en las relaciones entre sus principales figuras. A pesar de compartir actualmente el mismo espacio de preparación física, el púgil británico Anthony Joshua manifestó que no descarta la posibilidad de concretar un tercer enfrentamiento contra el actual campeón ucraniano, Oleksandr Usyk, en el mediano plazo.

Ambos boxeadores registran dos antecedentes previos en los cuadriláteros, ocurridos en los años 2021 y 2022, los cuales concluyeron con victories para el europeo por la vía de las tarjetas.

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Sin embargo, la actualidad los encuentra entrenando bajo el mismo techo, mientras el atleta inglés ultima los detalles para su próximo compromiso oficial programado para el 25 de julio en Jeddah, Arabia Saudí.

Anthony Joshua confirmed to Ring Magazine he has not ruled out a third encounter with training partner Oleksandr Usyk, stating it would be 'amazing' and 'friendly competition' if he emerges victorious against Tyson Fury. pic.twitter.com/yATicXWbEL — Visit NoSmokeBoxing.com ? (@NoSmokeBoxing) June 14, 2026

Una relación basada en la competencia deportiva

La convivencia diaria en el gimnasio ha modificado la percepción del exmonarca con respecto a la antigua rivalidad que sostenían en las carteleras internacionales. En una entrevista concedida a la publicación especializada Ring Magazine, el boxeador detalló las condiciones bajo las cuales evaluaría una nueva oportunidad de subir al ring contra su actual compañero de entrenamiento.

“¿Usyk? Eso depende de él. Pero creo que sería increíble, con todo respeto. Es simplemente una competencia amistosa. Antes era diferente, había una verdadera animosidad, pero ahora es solo una competencia amistosa“, declaró Anthony Joshua a Ring Magazine, marcando una clara diferencia con respecto a la tensión que existió en las promociones de los dos primeros pleitos.

Anthony Joshua hints at a potential crossover to MMA ??



“Why don’t I step over into their territory? They keep stepping into ours. I think that’ll be the next thing we want to see.” pic.twitter.com/BQOhwFXD0m — Happy Punch (@HappyPunch) June 5, 2026

El objetivo inmediato para Anthony Joshua es resolver con éxito su combate ante Kristian Prenga el próximo mes, lo que representará su regreso a la actividad tras haber superado un triunfo ante Jake Paul en diciembre del año pasado y un período posterior de inactividad por motivos personales fuera de los cuadriláteros.

La ruta hacia la unificación de los pesos pesados

El diseño de la agenda para el peleador de 36 años contempla un orden de prioridades antes de entablar negociaciones formales con el entorno del campeón ucraniano.

La victoria en el compromiso de Arabia Saudí es el requisito obligatorio para activar los preacuerdos existentes que apuntan a un enfrentamiento directo contra Tyson Fury hacia los meses finales de la presente temporada.

Una vez que se resuelva el pleito ante Fury, la promotora de Anthony Joshua buscará establecer contacto con los organismos sancionatorios para evaluar la disponibilidad de los cinturones de la división.

El interés prioritario del peleador inglés es recuperar la condición de monarca absoluto, por lo que la tercera contienda contra el ucraniano dependerá de los títulos que estén en disputa en ese momento.

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