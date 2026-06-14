Tommy Fury sacó la casta para imponerse en pintoresca velada

El boxeador inglés Tommy Fury resolvió un enfrentamiento de exhibición al superar por la vía de la decisión mayoritaria al antiguo poseedor del título del hombre más fuerte del mundo, Eddie Hall.

La función se desarrolló el sábado por la noche en las instalaciones de la AO Arena de Manchester, Inglaterra, bajo una cartelera organizada por la promotora Misfits Boxing que atrajo la atención del sector debido a la disparidad física de los contendientes.

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Las tarjetas de los jueces registraron puntuaciones de 59-56, 58-56 y un empate de 57-57 a favor del hermano menor del ex campeón de peso completo Tyson Fury.

Unanimous decision victory for Tommy Fury over Eddie Hall ?#BeautyVsTheBeast ?? pic.twitter.com/jKuL7XwqYM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 13, 2026

A pesar de registrar una diferencia de peso corporal superior a las 100 libras en contra, Tommy Fury diseñó un plan de combate fundamentado en la movilidad constante a lo largo de los seis asaltos de dos minutos pactados para la velada.

La estrategia de movilidad ante la ventaja física de Hall

Durante los primeros pasajes del enfrentamiento, el boxeador profesional optó por no establecer intercambios de golpes directos, recorriendo la superficie del cuadrilátero para reducir las opciones ofensivas de su rival.

Hall intentó recortar la distancia utilizando su peso de más de 320 libras para arrinconar a su oponente, conectando un impacto de mano derecha al rostro de Tommy Fury en el segundo episodio.

What did you make of Eddie Hall's boxing tonight?#BeautyVsTheBeast ?? pic.twitter.com/Ba9JkMA7e0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 13, 2026

A partir del tercer round, el deportista de Manchester comenzó a neutralizar el empuje de su oponente mediante el uso constante del jab y combinaciones de tres golpes dirigidas a las zonas blandas. Este planteamiento táctico provocó un desgaste progresivo en la condición física del ex strongman, quien comenzó a registrar dificultades de desplazamiento a medida que transcurrieron los minutos reglamentarios.

Declaraciones posteriores y planes de retorno

Tras el anuncio del veredicto que le otorgó la victoria en las tarjetas, el boxeador de 27 años dedicó el resultado a su entorno familiar en sus declaraciones sobre la lona del estadio de Manchester.

“Esto fue para mi nuevo bebé, Midas. Es otro Fury, es otro varón. He peleado con mucha gente y este tipo sabe pelear. No es lento, está en forma. Gracias por aceptar la pelea y gracias por una gran noche en Manchester”, declaró Tommy Fury a la señal de DAZN al analizar las dificultades que experimentó frente al rival británico.

Por su parte, Hall admitió que la velocidad de desplazamiento del boxeador profesional representó el factor determinante que impidió concretar sus ataques de poder. El atleta de 38 años conversó con la misma señal de televisión para explicar cómo disminuyó su rendimiento físico durante la segunda mitad de la contienda en Manchester.

“Tommy fue un tipo realmente difícil de atrapar y yo sabía que ese sería el caso. Mi motor me falló al final. Con suerte, volveré a las artes marciales mixtas ahora, con suerte en Misfits”, detalló Hall a DAZN tras asimilar el resultado de las tarjetas oficiales.

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